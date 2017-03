Nul ne peut nier l’importance de l’argent dans la vie politique. L’éloquence et les beaux discours ne suffisent pas pour remporter les élections. De ce fait, les hommes politiques sont ainsi amenés à dépenser beaucoup d’argent non seulement pour entretenir leur image de marque, mais aussi faire venir un grand nombre d’électeurs. Mais la course au pouvoir, les tentations sont énormes.

C’est au coeur d’un débat tenu aujourd’hui à Tunis sur le thème « Le financement de la vie politique en période électorale », qu’un grand nombre d’experts tunisiens et étrangers se sont exprimés en se référant à l’expérience française et d’autres nations.

Mehdi Ben Gharbia, ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’Homme, regrette que, : « le financement public soit absent malheureusement hors période électorale, alors que la réglementation prévoit qu’il y en ait avant, pendant et après la campagne électorale ». Il précise: « Les partis politiques sont à la base de la vie politique pluraliste et doivent survivre entre les échéances électorales. Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle loi du financement public. Une loi qui encadrera les partis politiques. Tout comme il y aura une plate-forme technique prévue à travers laquelle le public aura accès à tous les rapports financiers des partis politiques ».

Ainsi, la loi électorale 2014 a laissé plusieurs questions en suspens en matière de financement des partis politiques. Ce flou s’est répercuté sur l’administration laquelle traîne encore les pieds pour se faire rembourser le trop-perçu de certains partis politiques qui ont pu participer aux dernières élections de 2011 et 2014 grâce au financement public mais qui à ce jour n’ont pas encore honoré leurs engagements comme le prévoit la loi. En effet, 105 millions de dinars doivent encore être restitués à l’Etat. « Cette affaire est devant la justice. Et le gouvernement d’union nationale fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Cela n’est possible qu’avec une vie transparente », renchérit le ministre.

Le débat d’aujourd’hui a porté également sur comment mettre en place des organes de contrôle public pour suivre de près le financement des partis politiques, indique Nabil Bafoun, membre de l’ISIE. Il estime que cette tâche est du rôle de la Banque centrale et de la Cour des comptes. Il souligne: « Les partis politiques doivent rendre des comptes sur leurs sources de financement, comment l’argent est-il géré, d’où vient l’argent ? ».

Présent lors de la conférence, Mourad Dellech, président de la commission juridique du parti Nidaa Tounes, salue l’effort de cet arsenal juridique qui devra être consolidé lors des prochaines élections municipales, bien qu’il existe déjà un cadre légal ( loi 2011) portant organisation des partis politiques.

Il conclut: » A Nida Tounes, il y a une transparence totale, nous publions régulièrement nos états financiers. Il faut que l’Etat investisse et finance les partis politiques pour assurer leur indépendance et surtout éloigner les personnes malveillantes qui veulentles prendre en otage à travers l’argent. »

L’encadrement juridique du financement de la vie publique : l’expérience française

Gabriel Poifoulot, responsable des études de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), souligne que la haute autorité en France se préoccupe davantage de la situation individuelle des élus et des hauts fonctionnaires à travers les financements qu’ils perçoivent. Mais pour ce qui concerne la transparence du financement politique, cela relève de la compétence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui est également une autorité administrative indépendante.

Il ajoute : » La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été créée fin 2013 pour s’assurer de la probité des élus. Elle a remplacé une commission qui avait été créée en 1988 mais dont les prérogatives et les ressources étaient insuffisantes pour qu’elle puisse assurer un rôle effectif de contrôle. En 2013, les lois relatives à la transparence de la vie publique ont tiré les leçons de ces lacunes et ont doté la Haute Autorité de nouveaux moyens et de véritables prérogatives d’enquête » .

Il précise: “On est sur un dispositif qui permet de vérifier l’exactitude, la sincérité et l’exhaustivité des déclarations de situation patrimoniale des principaux élus et et des plus hauts fonctionnaires, soit environ 15 000 personnes. »

Il conclut : « En 2013, le législateur a également souhaité que soient publiées les déclarations de patrimoine des élus exerçant les plus hautes responsabilités au niveau national, ce qui a constitué une étape très importante pour faire progresser la transparence. Les citoyens peuvent ainsi s’assurer par eux-mêmes de la mise en oeuvre des garanties de probité et d’intégrité de leurs élus ».

En substance, les bonnes pratiques et les techniques de contrôle du financement public des campagnes électorales en usage à l’étranger devraient nous inspirer pour mettre en place un encadrement juridique apte à assurer che nous plus de transparence dans le suivi de l’argent politique.