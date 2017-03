Code d’investissement : le gouvernement prend le train en marche

A j-4 de l’entrée en vigueur du Code d’investissement, le ministre du Développement et de la Coopération Internationale a tenu une conférence de presse pour exposer les grandes lignes et les avantages du nouveau code d’investissement. Zoom sur une loi tant attendue par les investisseurs étrangers et locaux.

Cette loi, adoptée en date du 17 septembre 2016, a eu un parcours en dents de scie depuis l’époque de l’Assemblée nationale constituante en passant par les gouvernements successifs avant d’être finalement adoptée dans son intégralité par l’ARP. Après son adoption, nouveau ballet celui des décrets d’application qui n’en finissaient pas d’être renvoyés aux calendes grecques pour finalement aboutir à la date d’entrée en vigueur du 1er avril.

En quoi le projet de loi peut-il booster l’investissement ?

Afin de pallier la lenteur administrative, la loi a prévu la suppression de 49 autorisations et a accordé un délai ferme à l’administration pour répondre aux requêtes des citoyens. Le silence de l’administration équivaudra désormais à un assentiment. Le même cadre accorde à l’investisseur la possibilité de recourir à l’arbitrage en cas de litige. De même, le principe de libre transfert des fonds à l’étranger est garanti pour les investisseurs étrangers, affirme le ministre. De plus, le ministre a affirmé lors de la conférence de presse que le Code d’investissement n’est qu’un instrument parmi d’autres pour relancer l’investissement.

Les autres critères sont relatifs à la paix sociale, la stabilité politique. L’investisseur local et celui étranger seront traités sur un même pied d’égalité d’après ce projet de loi.

Interpellé sur le taux de l’investissement par rapport au PIB, le ministre a affirmé que le taux d’investissement a atteint 19,3% et qu’il est prévu d’atteindre 24% à la fin du Plan du développement en 2020. Par ailleurs, le ministre a indiqué que les investisseurs étrangers auront le droit de faire appel à la main-d’œuvre étrangère avec un quota bien déterminé, sans incidence sur le chômage local.

Interpellé sur les retombées de la Conférence Tunisia 2020, le ministre a affirmé que toutes les délégations qui ont avancé des promesses sont revenues pour continuer les discussions sur les futurs projets. Par ailleurs, il a indiqué que le président de la BAD se rendra bientôt à Tunis où un bureau régional de la BAD a été ouvert ainsi que dans six pays africains.

Par ailleurs, les travaux de construction de l’usine Peugeot (pour le montage des picks-up) sont en bonne voie. Quant aux projets Microsoft et Telnet, le ministre a déclaré qu’ils sont en cours, ainsi que celui d’ Airbus. En outre, il a annoncé qu’un palais des congrès d’une capacité d’accueil de 5000 places à Gammarth est en cours de construction. Il a également annoncé qu’un congrès d’évaluation de la Conférence Tunisia 2020 sera prochainement tenu.

De son côté, Khalil Laabidi, Directeur Général de la FIPA, a indiqué que le travail pour l’amélioration de l’image de la Tunisie se fait en partenariat avec les ambassadeurs tunisiens. Plusieurs investisseurs étrangers posent des questions pointues sur le Code d’investissement, fait-il savoir.