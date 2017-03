Fidèle à une tradition maintenant installée, l’Economiste Maghrébin va tenir la 19ème session de son Forum annuel international, le vendredi 21 avril 2017 à l’hôtel El Mechtel.

Le choix du thème de cette année s’est imposé de lui-même et avec autant d’acuité compte tenu de la situation économique en berne du pays et la morosité des entreprises de différents secteurs particulièrement ceux du textiles et du cuir et chaussures qui ont porté le développement pays.

Ce thème, le lecteur l’aura sans doute deviné, va porter sur : « L’innovation clé de la croissance tunisienne »

D’éminentes personnalités du monde politique, tant national qu’international ainsi que des hommes d’affaires et experts, conférenciers et participants venant de différents pays du monde vont, ensemble, débattre, échanger des vues et tenter de baliser le chemin de l’innovation ,nécessaire à un avenir meilleur de l’économie de notre pays.

Pour ce faire deux sessions seront consacrées aux échanges de vues qui porteront, la première, sur la » Place de l’innovation dans l’économie tunisienne: Défis, menaces et opportunités »; suivie d’une session 2 en prolongement de la première, laquelle s’attachera à s’ériger en une force de propositions en se penchant sur la « Stratégie à mettre en œuvre: objectifs et moyens ».

Les différentes thématiques qui seront abordées sont en cours de finalisation avec les intervenants associés à la tenue de ce Forum..

Bien entendu une large place sera consacrée aux échanges avec les participants présents dans le cadre de débats interactifs incluant tous ceux concernés par le thème du Forum venant des institutions, des universités, des agences de coopération, du monde des affaires ou représentants de grands groupes nationaux et internationaux.

Le programme, dès sa finalisation, sera portée à l’attention de nos lecteurs dans les tous prochains jours.