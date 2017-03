Orange Tunisie : le numérique au service de l’éducation en Tunisie

Dans le cadre de sa stratégie d’opérateur responsable, humain et solidaire, Orange Tunisie a déployé, avec l’appui de la Fondation Orange et en partenariat avec le Ministère de l’Education, son programme d’éducation numérique.

En mettant le numérique au service de l’éducation en Tunisie, l’objectif général affiché est d’œuvrer contre la fracture numérique et mettre les technologies au service de tous, dans un contexte de solidarité numérique. La solution ludo-éducative numérique déployée est simple, efficace et n’a pas besoin de connexion internet, ce qui permet de cibler des écoles situées dans des régions très enclavées sur l’ensemble du territoire.

Pour rappel, c’est le 23 octobre 2014 que s’est concrétisé ce partenariat tripartite avec la signature d’un protocole d’accord pour mettre en place ce programme.

Plus spécifiquement, le programme éducation numérique consiste à mettre gratuitement à disposition des élèves du primaire, des contenus éducatifs sous forme de kit numérique comprenant principalement deux serveurs Raspberry Pi et 50 tablettes. Le grand avantage de ce serveur est qu’il propose des contenus éducatifs sans être connecté à internet. Ces contenus, consolidés en collaboration avec le Ministère de l’Education, sont d’abord scolaires, i.e. le programme officiel tunisien du primaire, mais aussi périscolaires (Wikipédia, supports vidéos de la Khan Academy, ouvrages littéraires libres de droits…). Ils permettent d’une part de se familiariser avec les nouvelles technologies et d’autre part de contribuer à améliorer les résultats scolaires à travers une méthode d’enseignement ludique.

Le déploiement du programme, sur toutes les régions, s’est déroulé en 3 vagues : pendant l’année scolaire 2014/2015 : 10 écoles primaires « pilotes » ont été équipées – l’inauguration de l’Ecole Chorfech 24 (Sidi Thabet) a constitué le lancement du programme – puis sur l’année scolaire 2015/2016, 20 écoles supplémentaires ont bénéficié du kit numérique alors que pour cette année scolaire 2016-2017, 30 écoles sont à équiper dès le 21 mars et jusqu’au 9 mai sur Tunis 1 et 2, Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béja, Siliana, Jendouba, Le Kef, Sousse, Monastir, Kairouan, Sfax 1 et 2, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Gabes, Kébili, Tozeur, Tataouine et Médenine. Ainsi, mardi 21 mars l’école primaire El Imtiez Ibn Sina (Tunis 1) a donné le coup d’envoi de cette troisième vague de déploiement du programme en bénéficiant du kit numérique éducatif d’Orange Tunisie.

Par ailleurs et avec l’implication des cadres du Ministère de l’Education, il faut souligner celle de plus en plus croissante des salariés bénévoles d’Orange Tunisie, aussi bien dans le déploiement que pour la formation à l’utilisation du kit numérique.

S’agissant du kit numérique, il est précisément composé de deux mini serveurs Raspberry PI2 connectés à 50 tablettes (offline), un vidéoprojecteur, un écran de projection, 11 multiprises, deux batteries et deux valises. Les élèves et les enseignants utilisent ainsi les tablettes afin d’accéder en off line à plusieurs ressources, à savoir :

· Le contenu du programme scolaire officiel

· Les cours de la Khan academy

· L’encyclopédie Wikipédia

· Le dictionnaire Wiktionnaire

· Le projet Gutenberg, la référence francophone avec plus de 45 000 livres numériques gratuits

Quelque chiffres clés concernant les 30 écoles déjà équipées jusqu’à présent