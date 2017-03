Tunisie – France : Mobilités et diasporas

Mobilité et diaspora, migration, éloignement, insertion professionnelle, vie estudiantine en France, retour au pays. Quelle est la perception des Tunisiens vivant en France et vice-versa?

Il est évident que les caractéristiques aussi bien des Tunisiens que celles des Français se sont rapprochées, au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, où en sommes-nous face à cette mobilité franco-tunisienne? C’est en un sens et pour la première fois en Tunisie et nulle part ailleurs, que la première édition du forum ayant pour thème : « Mobilités et diasporas » se tiendra du 30 mars au 1 avril au siège de l’IFT, organisé par l’Institut français de Tunisie en collaboration avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) et l’Ambassade de France en Tunisie.

La conférence de presse a été conduite par l’Ambassadeur de France, Olivier Poivre d’Arvor qui a déclaré: « Il s’agit d’un sujet central pour la relation franco-tunisienne. A quelle point cette relation est affective et passionnée ? Il est important de réfléchir ensemble sur la question et de se projeter vers l’avenir, comment la question de la mobilité a-t-elle pu évoluer au fil des ans ? Cette conférence a pour objectif de présenter les principales statistiques de la migration franco-tunisienne ».

Sur 150.000 demandes de visas déposées à l’ambassade de France en 2016, 125.000 visas ont été accordés soit un taux de refus extrêmement bas, 4.1%. Rapporté à la population, ce nombre place la Tunisie à la première position. Tous ces chiffres sont en hausse, d’après les données de l’OFII.

Quant au flux des Tunisiens en termes de migration, il est de 15931 migrants, soit 7.3%. En termes de flux migratoire, la Tunisie occupe la 3° place en 2016. Parallèlement, 4000 contrats de travail ont été accordés. « Il s’agit du chiffre le plus élevé au cours de deux dernières années ( 2015-2016) comparé à l’année 2012, » affirme Stéphane Darmas, directeur de l’OFII.

M. Darmas poursuit : « Cette diaspora tunisienne, qui comprend 700 000 personnes, est la clé pour accompagner le développement de la Tunisie. Il est important que tout le monde – et surtout les administrations – prenne conscience de ce fait fondamental et d’agir en conséquence ».

Par ailleurs, le forum portera sur plusieurs pistes de réflexion: comment inciter cette diasporas à investir pour qu’il n’y ait pas de coupure du pays avec une élite qui se trouve expatriée et une population qui continue sur un mode économique en décalage.

Les étudiants en chiffres

D’après Campus France, le nombre d’étudiants ayant été acceptés afin de poursuivre leurs études en France a augmenté, soit 17% en 2016, contre + 8.2% en 2015, alors que le plus bas chiffre était en 2012 avec -5.2%. En confirmant ces chiffres, Patrick Flot, directeur de l’IFT, a fait savoir qu’ indépendamment du flux des étudiants qui seront acceptés à poursuivre leurs études en France, des projets des Grandes Ecoles se mettront en place en Tunisie. Il précise dans ce contexte: « Une volonté mutuelle des deux parties. Et je pense que ça sera un partenariat gagnant-gagnant de pouvoir s’appuyer sur des projets avec une valeur ajoutée française en Tunisie.

Mais le plus important c’est que l’objectif des autorités tunisiennes est celui de faire de la Tunisie un hub francophone pour les étudiants, notamment des universités déjà présentes en Tunisie comme Paris-Dauphine, Sciences Po, des universités technologiques et bien d’autres ».

Sur un autre volet celui l’immigration, le représentant de la Direction de la coopération internationale du Ministère français de l’Intérieur a souligné pour sa part que le nombre de Tunisiens effectivement éloignés est en forte décrue, idem pour le nombre des Tunisiens ayant été interpellés en France parce qu’ils sont en situation irrégulière.

Ce forum présentera les enjeux des mobilités franco-tunisiennes tout en s’appuyant sur les aspects mutuellement profitables de la migration: que ce soit en échanges humains, enrichissement culturel, contribution au développement à travers les diasporas et son importance de la migration estudiantine. Tout ceci sera mis en place à travers des tables rondes, des projections de documentaires et pour finir en beauté un concert Mama Africa, un groupe de quatre percussionnistes ivoiriens, sénégalais, et guinéens qui jouent de différents instruments entre le Djembe, le doumdoum …. Un vrai mélange entre voyage culturel des deux rives.