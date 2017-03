Tunisair inaugure sa sixième desserte subsaharienne

Le premier vol long courrier de Tunisair reliant Tunis à la capitale Guinéenne, Conakry a atterri à l’aéroport international de Conakry-Gbessia cet après-midi après un vol qui a duré 05 heures et 25 minutes.

Grâce à ce service régulier, la compagnie nationale inaugure sa sixième desserte subsaharienne.

L’Airbus A320 de Tunisair, qui a décollé de l’aéroport Tunis Carthage à 10h30 avec une centaine de passagers à bord, a atterri à Conakry à 14h55 heure locale et a été accueilli par le traditionnel salut de jets d’eau à l’arrivée en signe de bienvenue.

Ont accompagné M. Anis Ghedira, ministre du Transport et chef de la délégation Tunisienne, à bord de ce vol inaugural, Zied Laâdheri, ministre de l’industrie et du commerce, Son Excellence l’Ambassadeur de la Guinée Ousmane Diao Baldé, des représentants du cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des Douanes, de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports et de la Direction Générale de l’Aviation Civile.

Des députés de l’ARP ainsi que des représentants des ministères du l’intérieur, des affaires étrangères, du transport, du tourisme (l’ONTT, la FTAV et la FTH), du commerce (le CEPEX), des membres de la CONECT, des agences de voyages des médias de la place ont également fait le déplacement à la capitale guinéenne pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle route.

Une délégation de plus d’une quarantaine d’hommes d’affaires Tunisiens, présidée par la Tunisia-Africa Business Council (TABC) était aussi à bord du TU481. Cette pléiade d’acteurs économiques participera à une mission de prospection multisectorielle en Guinée et prendra part au Forum économique Tuniso-guinéen et aux rencontres B2B organisées à Conakry.

Quelques mois après le lancement du Tunis – Niamey (Juillet 2016), l’ouverture de Conakry vient confirmer encore une fois la volonté de la Compagnie Nationale d’axer le développement de son réseau sur le Continent Africain. De plus, Tunisair annonce qu’elle mettra le cap sur Cotonou (Bénin) via Abidjan avant la fin 2017, et compte vers l’été 2018, relier Tunis à Ndjamena (Tchad) et à Douala (Cameroun). L’ouverture de Libreville (Gabon), quant à elle, est prévue pour l’été 2019.

Outre ces nouvelles destinations, Tunisair annonce pour sa programmation estivale 2017, qu’elle renforcera sa présence sur Abidjan par un vol quotidien et par 6 vols hebdomadaires vers Dakar.

Par ailleurs, Tunisair porte à la connaissance de sa clientèle que pour la programmation été 2017, les vols de et vers Conakry seront opérés comme suit:

Les lundis, le vol TU841 quitte Tunis à 17h10 pour arriver à Dakar à 21h30, d’où il repartira moins d’une heure plus tard pour arriver à Conakry à 23h45. Le vol du retour se fera, quant à lui, sans escale et quittera l’Aéroport International de Conakry le lendemain à 00h35 pour arriver à Tunis à 06h35.

Les jeudis, le vol est prévu avec un départ de Tunis à 14h55 et arrivera à Conakry à 19h20. Il quittera la capitale Guinéenne à 20h10, se posera à Dakar à 21h30 et repartira 50 minutes plus tard pour atterrir à Tunis le lendemain à 04h00. Tous les horaires indiqués sont en heure locale.