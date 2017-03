Elections municipales : il faut se serrer les coudes

Les élections municipales auront-elles lieu le 17 décembre prochain ? De nombreux indices portent à le croire, du moins du côté de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

D’ores et déjà et depuis quelque temps son président, Chafik Sarsar, s’est déployé pour appeler à ce que ce rendez-vous, attendu par tous, soit fixé durant une période n’excédant pas en tous les cas l’année en cours. Fondant sa position sur des considérations d’ordre surtout d’efficacité en termes de faisabilité, il s’est échiné à démontrer les incommodités et les risques mêmes potentiels au cas où ce timing viendrait pour diverses raisons – somme toute compréhensibles- à ne pas être respecté.

Un consensus par conséquent semble s’imposer du côté de l’ISIE qui, selon les dernières nouvelles, a jeté son dévolu sur une date butoir qui garantirait la possibilité d’organiser les « élections dans des conditions acceptables ». Tout porte donc à croire que celles-ci ont de fortes chances d’avoir lieu avant la fin de l’année. Adel Brinsi , membre de l’Instance, a récemment déclaré, en sa qualité de chargé de la communication, que la décision de la date du 17 décembre a été prise par le conseil de l’Instance lors de sa réunion de jeudi dernier.

Ce choix sera l’objet d’une attention toute particulière de la part de toutes les parties concernées. Et c’est à ce propos que le président de l’ISIE rencontrera, annonce-t-on, dans les prochains jours les trois présidents.

Pourquoi en fait le 17 décembre précisément ? Adel Brinsi déclare que le choix s’est fait sur la base des résultats de la rencontre de concertation qui a regroupé les représentants des partis politiques et des organisations nationales, laquelle réunion a permis d’enregistrer une majorité consentante à cet effet.

D’ailleurs, cela ne représente pas en lui-même une surprise puisque de nombreux spécialistes de différents pôles ont mis l’accent depuis quelque temps sur le fait que l’année 2017 est une date butoir pour la tenue des élections dans des conditions optimales garantissant leur bon déroulement.

Reporter cette échéance n’aurait que des incidences négatives sur le processus électoral. De nombreux événements découlent impérativement de ce choix dont, entre autres, la promulgation du Code des collectivités locales, la désignation des sections régionales du tribunal et l’impérative dissolution des délégations spéciales avant la fin mars 2017.

De plus, il importe de procéder préalablement au découpage électoral définitif des circonscriptions municipales et de s’en tenir aux nombreuses conditions relatives aux questions budgétaires conséquentes et à la logistique d’accompagnement.

Tout un travail de longue haleine qui laisse peu de place au choix de la date de la tenue des élections municipales. Manifestement, il faut se serrer les coudes pour être dans la logique appropriée des impératifs du calendrier final. Et avec la date du 17 décembre on est déjà bien à l’étroit.