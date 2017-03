L’Association tunisienne pour la loi sociale et les relations professionnelles a tenu aujourd’hui, 27 mars, un séminaire intitulé : « La réforme de la sécurité sociale en Tunisie : défis et solutions ».

En dépit des divergences entres les différents intervenants, tous les partenaires sociaux sont unanimes sur la nécessité de mettre en place une réforme profonde et globale.

Hafedh Lamouri, universitaire et ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a indiqué lors d’une brève intervention que la sécurité sociale est le sujet le plus important après la nouvelle Constitution tunisienne. Pour lui, le déficit des caisses sociales était prévisible depuis 1986.

Mohamed Ennaceur, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a affirmé lors de l’ouverture des travaux du séminaire qu’il s’agit d’une problématique sociétale liée intimement au modèle de développement qu’on a choisi depuis l’indépendance, à savoir un modèle solidaire et équitable. Et d’affirmer que les efforts ne peuvent aboutir que dans le cadre du consensus et dans le cadre d’un pacte social entre les différents partenaires sociaux. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il a considéré que l’Etat providence est une nécessité.

Il a regretté qu’en dépit de l’article 38 de la Constitution 2014, plusieurs Tunisiens ne sont pas encore intégrés dans la sécurité sociale ou bien bénéficient d’un faible montant de retraite. Les caisses sociales se retrouvent face à une grande crise après la période d’essor pendant les années 70 et les années 80, affirme-t-il.

Le président de l’ARP a fait savoir que la réforme des caisses sociales vise à réaliser un objectif principal, à savoir leur faire retrouver l’équilibre financier : « En vue de réaliser cet objectif, nous avons besoin de clairvoyance et de solutions innovantes qui permettent de diversifier la source de financement des caisses », estime-t-il. Le deuxième objectif est la reconstruction du modèle de sécurité sociale d’une façon globale et durable qui garantisse un minimum de revenu et de protection sociale dans le cadre du socle universel de la sécurité sociale.

De son côté, le représentant de l’UTICA, Abdelaziz Halleb, président de la Fédération nationale des électriciens et électroniciens, a avancé le point de vue de la centrale patronale. Pour lui, l’entreprise est bel et bien concernée par la problématique de la sécurité sociale étant donné qu’elle représente un coût non négligeable pour elle. Il a ajouté qu’à la base du déficit des caisses – et ce n’est pas une nouveauté- est qu’elles dépensent plus qu’elles ne perçoivent et que par conséquent il s’agit d’augmenter les revenus des caisses, entre autres solutions. Il a conclu en mettant en exergue le travail louable que la commission tripartite entre l’UGTT, le gouvernement et l’UTICA effectue pour trouver une solution viable aux caisses.

Le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, de son côté, a indiqué qu’une grande partie des agriculteurs et des marins-pêcheurs sont marginalisés car ils ne bénéficient pas de retraite ou de sécurité sociale digne de ce nom. Et même ceux qui en bénéficient ont une retraite dérisoire. Dans le même cadre, il a rappelé que les familles des marins-pêcheurs disparus en mer, à Mahdia, ne perçoivent que 170 dinars de la part des caisses. En outre, 11% seulement des marins-pêcheurs perçoivent une retraite. Les agriculteurs ne sont pas mieux lotis : également 11% d’entre eux bénéficient d’une retraite.

Bader Smaoui, représentant de l’UGTT et spécialiste des caisses sociales, a indiqué lors de son intervention que l’UGTT a indiqué que la réforme doit être faite dans le cadre du contrat social et du Conseil du dialogue national qui n’a pas encore vu le jour. Cette réforme devrait instaurer la diversification des sources de financement pour assurer la pérennité des caisses sociales, réhabiliter le secteur de la santé publique et réduire les coûts de la maladie, faciliter le recouvrement des dettes auprès de l’État et des entreprises privées et mettre en place une bonne gouvernance. Et de s’armer de volonté pour garantir à toute personne le droit à la sécurité sociale