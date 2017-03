Antoine Sallé de Chou nommé nouveau Chef du Bureau de la BERD en Tunisie

Basé à Tunis, M. Sallé de Chou entre en fonction le 27 mars, succédant à Marie-Alexandra Veilleux-Laborie.

Il sera responsable des investissements et des opérations de la BERD dans le pays, sous la direction de Janet Heckman,

nouvelle Directrice principale de la Banque pour la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED) .

Ressortissant français, M. Sallé de Chou a rejoint la Banque en 2013 en tant que Conseiller principal pour la Stratégie et les Politiques, chargé de concevoir la stratégie de la BERD pour certains de ses principaux pays d’opérations, dont la Turquie et l’Égypte. Il a également travaillé sur les opérations de prises de participation au sein de l’équipe Risques et a supervisé les tests de résistance du portefeuille régional de la Banque.

Avant de rejoindre de la BERD, Antoine exerçait des activités de conseil auprès de directions générales de grands groupes, essentiellement dans les secteurs de la finance et de l’industrie. Il a également occupé le poste d’attaché financier du Trésor français basé à Moscou, où il couvrait la Russie ainsi que l’Europe orientale et le Caucase. Il a en outre enseigné l’économie à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou.

Il est titulaire d’un MBA de l’INSEAD et d’un Master de Sciences Po.

« Je suis honoré de prendre ces nouvelles responsabilités. J’ai à cœur de poursuivre les accomplissements de la BERD en Tunisie. Le pays est doté d’un potentiel important et ensemble l’équipe de la BERD se mobilisera pour consolider son économie à l’aide d’investissements, de conseils et d’un appui aux réformes», a déclaré M. Sallé de Chou.

Depuis septembre 2012, date où elle a engagé ses opérations en Tunisie, la BERD a investi 350 millions d’euros dans 25 projets à travers le pays.