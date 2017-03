Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) a publié son rapport sur l’Indice de développement humain (IDH) 2016, ayant pour thème: “Le développement humain pour tous”. Dans ce nouveau rapport, la Tunisie se situe dans la catégorie des pays ayant un indice de développement humain élevé, et occupe la 97ème dans le classement, derrière Suriname, ancienne Guyane Hollandaise.

Comment l’IDH est-il calculé?

L’ indice de développement humain est noté sur une échelle entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus le développement humain du pays concerné est meilleur.Rappelons que l’IDH est un indice statistique, créé par le PNUD en 1990 afin d’évaluer le niveau de développement humain des pays dans le monde. Il se caractérise à travers trois aspects fondamentaux: la santé et la longévité, l’accès à l’instruction et un niveau de vie décent.

Pour mesurer le développement humain de manière plus complète, quatre autres indices composites entrent en ligne de compte : l’IDH ajusté aux inégalités, le second comprend le développement de genre pour les femmes et pour les hommes. Quant au troisième, l’Indice d’inégalité de genre met en évidence l’autonomisation des femmes. Et en dernier lieu, l’Indice de pauvreté multidimensionnelle mesure les aspects de la pauvreté autres que le revenu, d’après le rapport.

Sur le plan mondial, c’est la Norvège qui arrive en tête classement, suivi de l’Australie, la Suisse et l’Allemagne. Ces quatre premiers pays se situent dans la catégorie des pays ayant un niveau de développement humain élevé.

Le classement des pays africains selon le rapport du Pnud sur l’IDH (2016) est le suivant:

1-Seychelles (63è rang mondial)

2-Maurice (64è)

3-Algérie (83è)

4- Tunisie (97è)

5-Libye (102è)

6- Botswana (108è)

7- Gabon (109è)

8- Egypte (111è)

9- Afrique du Sud (119è)

10- Cap vert (122è)

11- Maroc (123è)