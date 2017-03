Terrorisme à Londres : la responsabilité éludée de la Grande-Bretagne

Douze ans après les attentats de Londres du 7 juillet 2005, la capitale britannique est de nouveau le théâtre d’une action terroriste. Elle n’est pas plus meurtrière que le précédent attentat, mais elle est plus inquiétante.

En effet, si les terroristes du 7 juillet 2005 avaient utilisé quatre bombes contre les usagers du métro londonien tuant 56 personnes, le terroriste du 22 mars 2017 a perpétré son acte criminel en utilisant simplement un couteau et une voiture. Le couteau, il l’a probablement pris dans sa cuisine et la voiture a été louée dans une agence londonienne. Avec sa voiture-bélier, il a tué quatre personnes (la quatrième personne, un vieux de 75 ans décédé des suites de ses blessures deux jours après) et blessé une quarantaine. Avec son couteau, il a poignardé à mort un policier avant d’être abattu.

Londres est une ville où circulent dix millions de voitures. Ce qui inquiète les Londoniens et la police chargée de les protéger est l’impossibilité quasi absolue de prévenir et d’empêcher le genre d’attentat perpétré le mercredi 22 mars. Comment empêcher un terroriste qui roule comme des millions d’autres au volant de sa voiture et qui, soudain, commence à virer à droite et à gauche à la poursuite de piétons à écraser ? C’est cette nouvelle forme de terrorisme qu’on a vue le 14 juillet 2016 à Nice (84 morts et des centaines de blessés), le 19 décembre 2016 à Berlin ( 12 morts et une cinquantaine de blessés) et le 22 mars dernier à Londres (4 morts et une quarantaine de blessés), c’est cette nouvelle forme de terrorisme donc à la voiture-bélier et au camion-bélier qui inquiète au plus haut point citoyens et autorités dans les grandes villes du monde.

Certains spécialistes des questions terroristes estiment que ce nouveau genre de terrorisme qui est à ses débuts risque de se propager brutalement dans le monde compte tenu de la simplicité de son utilisation qui ne nécessite ni préparation, ni manipulation d’explosifs, et compte tenu aussi et surtout de l’impossibilité de le prévenir avant la phase d’exécution.

Parce que les attentats de Nice et de Berlin étaient perpétrés par des terroristes de chez nous, l’attentat de Londres a provoqué un profond malaise et une certaine inquiétude parmi beaucoup de Tunisiens. Un grand ‘ouf’ de soulagement a été poussé quand la police londonienne a révélé l’identité du terroriste. Il s’agit d’un Britannique d’origine jamaïcaine. Il s’appelle Adrian Russel Ajao, nom qu’il changea en Khalid Masood après s’être converti à l’islam.

Les dernières révélations sur ce terroriste par la police britannique nous informent qu’il a vécu en Arabie Saoudite entre 2005 et 2009. Quatre ans dans un environnement wahhabite pour un converti prédisposé à la radicalisation jihadiste sont suffisants pour le transformer en terroriste, même si les défenseurs de l’Arabie Saoudite soutiennent que sa radicalisation et son recrutement ont été faits par Internet en Grande-Bretagne.

Peu importe où Adrian Russel Ajao dit Khalid Masood fut radicalisé et par qui il fut recruté. Ce qui est dramatique c’est que le wahhabisme takfiriste continue de semer la mort et la destruction dans le monde. Plus inquiétant encore, on croyait que l’idéologie du terrorisme jihadiste attirait seulement les jeunes. Or Khalid Masood est âgé de 52 ans. Après avoir endeuillé des familles entières qu’il ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam, après avoir semé la panique dans le pays qui l’a vu naître et dans lequel il a vécu plus d’un demi-siècle, ce vieux terroriste a laissé derrière lui une veuve et trois enfants.

La presse occidentale, et en premier lieu britannique, a largement couvert et commenté l’action terroriste d’ Adrian Russel Ajao. Elle n’a pas manqué, à juste titre, de pointer du doigt l’Arabie Saoudite et l’idéologie wahhabite, mais elle s’est arrêtée là. Aucun média occidental n’a eu le courage d’aller plus loin et d’aborder la question de la responsabilité de la Grande Bretagne dans la dissémination du terrorisme sur toute la planète. Bien des années avant l’alliance criminelle entre l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l’ancien président américain George W. Bush contre l’Irak, la Grande Bretagne a accueilli pendant des décennies toutes sortes d’extrémistes islamistes. Elle a généreusement aidé politiquement et financièrement leur activisme. Ils étaient si actifs que la capitale britannique fut gratifiée du sobriquet peu flatteur de ‘’Londonestan’’. La Grande-Bretagne a regardé ailleurs quand les groupes extrémistes arabes préparaient des complots contre leurs pays. Elle a ignoré les appels que lui adressaient la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte et d’autres encore de mettre un terme ou au moins de restreindre le dangereux activisme islamiste londonien.

C’est que les pays occidentaux, en particulier la Grande Bretagne et les Etats-Unis, qui ont joué à fond la carte islamiste, n’ont jamais pensé qu’un jour le serpent venimeux qu’ils ont nourri et entretenu se retournera contre eux.

Le drame c’est que jusqu’à ce jour, et malgré les massacres de Paris, de Nice, de Berlin, de Bruxelles et de Londres, la politique officielle des pays occidentaux en Syrie consiste toujours à aider l’opposition armée qui combat depuis six ans le régime syrien. Ils se cachent derrière la fiction de «l’opposition modérée », mais ils savent pertinemment que la seule force de combat en Syrie contre le régime syrien est celle que composent les différentes factions terroristes.

Une chose est certaine, sans l’invasion de l’Irak et sans le complot machiavélique contre la Syrie pour la concrétisation duquel des dizaines de milliers de mercenaires-terroristes ont été recrutés aux quatre coins du monde, sans ces bourdes monumentales occidentales donc, les centaines de millions de citoyens occidentaux ne vivraient pas avec la peur au ventre de se faire descendre sur une terrasse de café par un terroriste surgi de nulle part ou de se faire écraser à n’importe quel moment par un camion-bélier .

Les deux premiers responsables de ce terrorisme désormais planétaire sont incontestablement George W. Bush et Tony Blair. Ces deux-là, dont le silence est assourdissant, se terrent comme des rats dans leur trou de peur qu’on se rappelle d’eux et qu’on les traîne en justice. Que faut-il subir encore pour que les millions de citoyens occidentaux qui vivent dans la terreur se décident enfin à demander des comptes à ces deux responsables de l’explosion du terrorisme dans le monde ?