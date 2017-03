Commerce extérieur: une baisse de 4,8% à l’export contre une hausse de 9,3% à l’import

Au cours des deux premiers mois de l’année 2017, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur à prix constants ont enregistré en volume une baisse à l’export de 4,8% et une hausse à l’import de 9,3%, selon les dernières statistiques publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

Au niveau des prix, les exportations ont augmenté de 10% et les importations de 13,2%. En valeurs courantes, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont atteint au cours des deux mois de cette année 4626,6 MDT en exportations et 7137,2 MDT en importations, enregistrant ainsi une hausse de l’ordre de 4,7% à l’export et de 23,7% à l’import, et ce, par rapport à la même période de l’année 2016.

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 8,7% et à l’import de 9,7%. En effet, au cours des deux premiers mois de l’année 2017, les prix de l’énergie ont enregistré des croissances de 10,5% à l’export et de 45,6% à l’import.

Par secteur, la même source a dévoilé que le volume des exportations a enregistré un recul au niveau du secteur de l’énergie de l’ordre de 50,3% et du secteur des Mines, phosphates et dérivés de 6,7%. Par contre, les exportations du secteur de l’Agriculture et de l’industrie agro-alimentaire ont affiché une hausse de 4,1%.

Quant au volume des importations, il a connu une hausse au niveau du secteur des Mines phosphates et dérivés de 16%, secteur Textiles, habillement et cuir de 61,5% et secteur de l’Agriculture et industries agroalimentaires de 33,7%.