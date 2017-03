Caisses sociales : une panoplie de mesures de sauvetage s’impose

Rédigé par l’ancien ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle et le vice-président de l’Association tunisienne de la loi sociale et des relations professionnelles, Hafedh Lamouri, le rapport introductif au séminaire sur la réforme des caisses sociales propose des mesures pour le sauvetage des caisses sociales.

Le rapport présente une panoplie de mesures de sauvetage à l’instar de la recherche d’autres sources de financement à part la contribution de l’employeur et celle de l’employé. Ainsi le rapport propose l’augmentation d’un certain nombre de taxes fiscales et parafiscales en vue de financer les caisses sociales (vignette, pollution, tabac, alcool). L’association a justifié ce choix par les coûts excessifs que les caisses sociales subissent à cause des accidents du travail et de proposer une TVA sociale sur les marchandises importées. Cependant, l’auteur du rapport recommande le lancement d’une étude d’impact sur la capacité des Tunisiens à assumer les nouvelles taxes.

Par ailleurs, il propose l’augmentation des contributions dans les secteurs public et privé. Tout en avançant que le taux de contribution est inférieur à celui prévu par les normes mondiales en usage, il estime qu’il est à augmenter, plutôt que de reculer l’âge de départ à la retraite. Cependant, il faudrait pouvoir concilier la compétitivité des entreprise et leur situation financière.

Le rapport recommande, entre autres, la promotion de l’emploi décent. « Mais même en réalisant un taux de chômage de 5%, paramètre exclu par l’étude, la mise en place d’autres accompagnements s’impose. Il est à noter que l’association tiendra un séminaire sur la réforme des caisses sociales, à Tunis, en date du 27 mars, en présence du président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Nous y reviendrons…