Ben Jemâa Motors : Arrivée de la nouvelle BMW Série 5 Berline en Tunisie

L’importateur officiel en Tunisie des marques automobiles allemandes BMW et MINI, Ben Jemâa Motors, a lancé la nouvelle BMW Série 5 Berline, septième du nom, et ce, en présence de Mohamed Ben Jemâa, directeur général de la société Ben Jemâa Motors, des représentants de ladite société ainsi que des médias.

A cette occasion, M. Ben Jemâa a annoncé que la nouvelle BMW Série 5 Berline arrive en Tunisie à peine quelques semaines après sa sortie sur les marchés internationaux. Elle offre un dynamisme de conduite encore plus accru, un maximum de systèmes d’aide au conducteur, un niveau d’interconnexion sans égal et un système de commande innovant.

Il a précisé que le marché tunisien verra l’arrivée de deux motorisations dans un premier temps à partir du mois de juin 2017. Il s’agit de la BMW 530i et la BMW 520d qui seront suivies par les motorisations BMW 520i (1.6l et 2.0l) et dont les prix de commercialisation varieront entre 150 000 et 200 000 DT TTC en fonction de la motorisation et des niveaux de finition proposées.

Dévoilée en janvier 2017 au salon de Detroit aux Etats-Unis, cette nouvelle de septième génération se révèle avec 100 Kg plus léger que l’ancien grâce à un châssis composé d’aluminium, de magnésium et d’acier à haute résistance. Elle est caractérisée par la nette amélioration de l’accélération et le coefficient de pénétration dans l’air du véhicule.

Cette nouvelle berline est légèrement plus longue et prend une allure de coupé avec sa ligne fuyante. A l’intérieur, elle est composée d’un écran « iDrive » tactile de 10.25 pouces personnalisable, des commandes vocales et par gestes, une surface de projection de l’affichage tête haute agrandie de 70%, plus d’espace à l’arrière, un siège Confort massant avec 8 différentes modalités, une réduction sonore notable, une option « Park Assist », le copilote électronique Apple « CarPlay » et la fonction « Remote 3D View ».

Il est à noter qu’entre 2013 et 2016, Ben Jemâa Motors a écoulé quelque 312 séries 5 sur le marché tunisien. Pour l’année 2017, le groupe prévoit la vente de 80 véhicules.

BMW 530i

Grâce à la technologie BMW TwinPower Turbo, la nouvelle gamme de moteurs BMW EfficientDynamics de conception modulaire font rimer puissance maximale et efficience exemplaire.

Le nouveau quatre cylindres en ligne de 2 litres de cylindrée animant la BMW 530i fournit un couple maximal de 350 Newtons-mètre et débite une puissance maximale de 185 kW (252 ch). En cycle mixte, sa consommation est de 5,5 litres aux 100 kilomètres, ce qui correspond à des rejets de CO2 de 126 grammes par kilomètre, soit une baisse de plus de 11% par rapport au prédécesseur. Départ arrêté, la BMW 530i atteint les 100 km/h en 6,2 secondes et file à une vitesse maximale de 250 km/h.

BMW 520d

La BMW 520d fait tourner un quatre cylindres diesel débitant une puissance de 140 kW (190 ch) et un couple maximal de 400 Newtons-mètres. La consommation et les émissions de CO2 s’élèvent à respectivement 4,2 litres aux 100 kilomètres et 109 grammes par kilomètre en version à boîte mécanique, la version à boîte Steptronic à huit rapports affichant 4,1 litres aux 100 kilomètres et 108 grammes par kilomètre. La berline parcourt le zéro à 100 km/h en 7,5 secondes (Steptronic), la vitesse maximale étant de 235 km/h.