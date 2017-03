Signature d’un contrat de partenariat entre Total Tunisie et Afrique Assistance

Souheil Ben Halima, directeur général de la compagnie d’assistance automobile Afrique Assistance et Matthieu Langeron, directeur général de Total Tunisie ont signé aujourd’hui à Tunis une convention de partenariat pour un an renouvelable portant sur le domaine de l’assistance dépannage.

Afrique Assistance assurera désormais les prestations d’assistance routière aux clients de Total Tunisie, détenteurs de la TOTAL Card. Ces prestations seront fournies par Afrique Assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 engloberont les services suivants :

Dans les stations de services de TOTAL :

Le transport des occupants du véhicule à la suite d’une panne ou d’un accident ; Le remorquage du véhicule suite à une erreur de carburant vers le garage le plus proche, pour vidanger le réservoir : Le remorquage du véhicule au garage le plus proche suite à une panne ou un accident, dans une station du réseau Total.

Hors des stations de services de TOTAL :

Le survoltage de la batterie à plat ; La livraison de carburant en cas de panne sèche ; La livraison d’huile moteur en cas de baisse de niveau ; La livraison de liquide de refroidissement en cas de surchauffe du moteur ; Le remplacement de roue en cas de crevaison.

« Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat avec Total Tunisie, reflétant notre volonté commune de toujours mieux servir nos clients. Ce partenariat avec Total nous honore et nous oblige à davantage de qualité et de réactivité vis-à-vis de nos clients. Afrique assistance reçoit 1200 appels par jour et répond à 500 services par jour » concluait Souheil Ben Halima qui alerté les automobilistes sur l’utilisation des hydrocarbures de la contrebande.