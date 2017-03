Fondation Arts & Culture by UIB : partenaire officiel de la 33e Foire Internationale du Livre de Tunis

La Fondation Arts & Culture by UIB affiche son ambition d’être un partenaire de référence dans les domaines du livre, de la poésie et de la littérature.

La Fondation Arts & Culture by UIB vient de poser la première pierre en tant que mécène de la 33e Foire Internationale du Livre de Tunis. Ce temple du livre, qui se tiendra du 24 mars au 2 avril 2017 au Parc des Expositions du Kram, constituera un lieu d’échanges et de complicité avec la communauté des écrivains et une opportunité de réconciliation des Tunisiens avec la lecture.

Créée en 2016, la Fondation Arts & Culture by UIB prolonge et amplifie la démarche volontariste de la banque en faveur de la valorisation de la culture et de son rayonnement, en profonde résonance avec les valeurs de l’UIB et sa culture d’entreprise.

Proche du cercle des intellectuels et des milieux de l’art et de la culture, la Fondation Arts & Culture by UIB entend promouvoir l’accès du grand public à la culture, œuvrer à la valorisation du patrimoine artistique de la banque et à son partage, parrainer et faciliter l’émergence de jeunes talents qui incarnent la vitalité, l’énergie positive et l’espoir d’accroître l’attractivité de la Tunisie culturelle et artistique.