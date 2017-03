Parlons export : les clés du succès pour pénétrer le marché italien

« Parlons Export », la série de séminaires périodiques que vient d’instituer le Centre de promotion des exportations (Cepex) au cours de l’année 2017 a traversé la Méditerranée, après l’épisode algérien de février dernier, et jeté son dévolu, pour son deuxième rendez-vous, sur l’Italie, point le plus adjacent de la rive nord de la Méditerranée à la Tunisie.

Les fondamentaux d’une coopération bilatérale plus vivace ne tarissent pas : un cadre réglementaire favorable (accord d’association avec l’UE), des similitudes interculturelles patentes, une proximité géographique, des IDE considérables dans plusieurs secteurs, des relations amicales historiques…

L’Italie est le deuxième client de la Tunisie et son deuxième fournisseur avec respectivement 17.4% et 14.5% de parts dans la globalité de nos échanges transfrontaliers en 2016, talonnée seulement par la France.

Au cours de cette deuxième séance de « Parlons Export », le gratin des experts italiens sera présent le mercredi 29 mars pour exposer, au cours d’une rencontre instructive et conviviale, un assortiment de best practices sur les meilleures recettes d’approche du marché de la péninsule italique.

Placée sous le thème « Les clés du succès pour pénétrer le marché italien », cette rencontre apportera un éclairage on ne peut plus exhaustif au profit des PME désireuses de développer leur business sur ce marché dans la perspective de traduire ce potentiel en projets et flux concrets qui seront à même d’impulser les échanges commerciaux et stimuler les synergies conduisant à un partenariat plus énergique.

Programme Parlons Export Italie