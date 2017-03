Nouvelles mesures de sécurité pour les vols directs en provenance de six pays dont la Tunisie

L’ambassade du Royaume-Uni à Tunis a publié un communiqué pour apporter des clarifications sur les nouvelles mesures de sécurité concernant les vols directs en provenance de six pays dont la Tunisie.

« Nous révisons constamment nos consignes de sécurité de l’aviation et nous prenons des décisions que nous estimons nécessaires, efficaces et proportionnées », lit-on dans le communiqué.

L’application de ces mesures de sécurité additionnelles, concernant les vols directs en provenance de la Tunisie, la Turquie, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Egypte et la Jordanie, a été prise lors des réunions sur la sécurité de l’aviation.

Les vols directs en provenance de ces destinations vers le Royaume-Uni continueront à opérer tenant compte des nouvelles procédures. Les voyageurs sont priés de consulter les consignes de voyage sur le site du Ministère britannique des Affaires étrangères et de se renseigner auprès de leurs compagnies aériennes.

Suite à ces nouvelles procédures de sécurité, les passagers des vols directs en provenance des pays mentionnés doivent s’assurer que leurs bagages de cabine (Bagages à main) ne contiennent pas d’ordinateurs portables, tablettes électroniques et smartphones aux dimensions supérieures à 16 cm de hauteur et 9.3 cm de largeur et 1,5 cm de profondeur. Les outils électroniques qui excèdent les dimensions autorisées doivent être placés dans les bagages enregistrés (Bagages de soute).

Les nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du 25 mars 2017. Les passagers doivent s’attendre à ce que les nouvelles mesures soient déjà appliquées par les compagnies aériennes comme elles ont été appelées à mettre en place les nouvelles consignes avant le 25 mars.

L’ambassade du Royaume-Uni à Tunis a précisé que les autorités britanniques comprennent que ces nouvelles procédures peuvent causer une perturbation pour les voyageurs et les vols, mais la priorité est de maintenir la sécurité des citoyens britanniques.

Et d’ajouter que les décisions prises par les autorités britanniques pour renforcer la sécurité aérienne ne sont jamais prises facilement. Le Royaume-Uni prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des voyageurs, et continuera à travailler étroitement avec les partenaires internationaux pour limiter les perturbations.