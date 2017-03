Mazda: Inauguration du nouveau site et lancement de nouvelles marques de voitures

Economic Auto, distributeur officiel de la marque japonaise Mazda et filiale d’UADH – groupe Loukil a annoncé, aujourd’hui, l’ouverture officielle de son nouveau site à Ben Arous, ainsi que le lancement de trois nouveaux modèles de voitures qui seront commercialisés sur le marché à partir du 1er avril 2017, et ce, en présence de MM. Mohamed Loukil, président fondateur du groupe, Bassem Loukil, DG, Walid Loukil, DG adjoint, Zameer Ahmad, Directeur du service à la clientèle Mazda Moyen-Orient et Afrique…

A cette occasion, Bassem Loukil, a déclaré qu’avec l’arrivée de nouveaux modèles équipés de la Technologie Skyactiv conçus autour du Design Kodo, la marque Mazda ne pourra que renforcer son positionnement sur le marché en termes de fiabilité et de raffinement.

Et d’ajouter que ces nouveaux investissements entrent dans le cadre de la stratégie de la marque de parfaire la qualité des services offerts à ses clients, selon les standards internationaux les plus rigoureux de la marque nippone.

En ce qui concerne le nouveau site, le responsable a fait savoir qu’il est parfaitement conforme aux standards internationaux de la marque japonaise. Il est composé d’un showroom d’une superficie de 800 m² et un espace de livraison de 400 m². Il dispose également d’un service après-vente constitué d’un magasin de pièces de rechange de 3000 m².

L’atelier de réparation mécanique, carrosserie et peinture, couvre environ 1000 m², dont 200 m² alloués aux services rapides. Un étage administratif est aussi dédié à la direction technique avec près de 450 m².

Une gamme enrichie

Mazda Tunisie complète sa gamme de véhicules avec l’arrivée des SUV phares, la Mazda CX-3 et le All New CX-9, mais aussi avec le renouvellement de la Mazda 3, désormais équipée d’une motorisation Skyactiv.

Pour la nouvelle CX‑9, elle réinvente le SUV à 7 places. Son nouveau moteur 2.5 Turbo Skyactiv de 230 chevaux offre l’un des meilleurs couples (420 nm – 2000 tr/min) et l’une des meilleures consommations de carburant de sa catégorie (9.4 l/100 km).

Proposée à 169 800 DT TTC, la CX-9 inclut des jantes en alliage léger de 20 pouces, des phares à LED avec réglage d’assiette automatique, des feux combinés arrière à LED, un frein de stationnement électronique, un système d’accès et démarrage sans clé, le système Mazda Connect avec écran de 8 pouces, une caméra de recul à grand angle, une climatisation automatique à trois zones…

Elle est aussi équipée de dispositifs de sécurité i-ACTIVSENSE dont un système évolué d’assistance de maintien de trajectoire LKA et d’une gestion automatique des feux de route ADB.

Quant à la Mazda CX-3, elle est un crossover compact qui allie le style unique et dynamique du design KODO au confort et au sens pratique. Elle dispose d’un moteur Skyactiv-G de 2.0 litres développant 156 CV DIN. Avec cette motorisation et un couple moteur à 204 Nm à 2800 tr/min, la CX-3 a le taux de compression le plus élevé au monde (14.0:1) pour un modèle de grande série.

Le nouveau crossover, ayant remporté le prix du meilleur Design aux Red Dot Award, est équipé d’une transmission automatique à 6 rapports. Il sera décliné et proposé en deux finitions CORE+ et HIGH GRADE, respectivement à 72 500 DT TTC et 79 800 DT TTC.

Pour sa party, la nouvelle Mazda 3 Skyactiv se distingue par de subtiles évolutions de son design extérieur et son habitacle modernisé. Sans oublier le système « G-Vectoring Control », tout premier système issu de la gamme des Technologies « SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS » de Mazda, qui fait son apparition sur la Mazda 3.

La Mazda 3 2017, munie du moteur Skyactiv d’1.5 litre, est présente dans les différents showrooms d’Economic Auto avec deux versions : Hatchback et Sedan, où chacune d’entre elles est déclinée en deux finitions. Il s’agit de la finition CORE+ qui est proposée à 53 100 DT TTC pour la version Sedan et à 53 500 DT TTC pour la version Hatchback. Et la finition High Grade qui est proposée à 59 400 DT TTC pour la version Sedan et à 59 800 DT TTC pour la version Hatchback.