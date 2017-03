Une conférence s’est tenue récemment à Tunis pour annoncer le lancement du 1er programme d’accélération et de croissance dédié aux entreprises féminines (WES-Up) avec la présence de Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi et de Daniel Rubinstein, ambassadeur des USA en Tunisie.

WES-Up est une nouvelle initiative d’accélérateur et de développement d’entreprises qui offre aux femmes entrepreneurs un chemin vers le développement d’entreprises. Grâce au coaching individuel, à l’assistance technique, à la stratégie du développement de l’entreprise et aux possibilités de réseautage, les femmes entrepreneurs atteindront de nouveaux marchés, forgeront des partenariats, développeront des produits ou des services et auront accès à des ressources financières. Les entrepreneurs sélectionnés auront l’occasion de faire un pitch auprès des investisseurs en capital-risque, les banques et d’autres bailleurs de fonds potentiels afin d’obtenir un financement supplémentaire.

« Toutes les femmes tunisiennes, diplômées et non diplômées, qui ont un projet formel qui tienne en compte les besoins de la région, peuvent présenter leur candidature et bénéficier des services des centres WES », a précisé Imed Hammami.

WES-Up sera proposé dans les Centres d’entreprises féminines durables (WES) à Bizerte, le Kef, Tunis, Sfax, Kairouan, Gafsa, Zarzis et Tataouine. Les centres WES mettront particulièrement l’accent sur l’appui à l’entrepreneuriat féminin dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’engineering et les mathématiques. Les centres WES offrent des formations aux femmes à tous les stades du développement d’entreprise.

« Ce programme est un exemple concret parmi plusieurs partenariats conclus entre la Tunisie et les USA. Nous sommes confiants quant aux capacités des femmes entrepreneures à développer leurs projets pour assurer un avenir meilleur à leurs familles », a affirmé Daniel Rubinstein.

Du 14 au 19 mars 2017, une formation d’accompagnateurs a été organisée dans le cadre de la deuxième édition du programme WES, et ce, dans l’objectif de permettre aux équipes de gestion des centres WES de renforcer leur capacité de suivi et d’encadrement durant les phases de post-création et de croissance des entreprises féminines.

Notons que depuis 2012, plus de 3000 femmes entrepreneures tunisiennes ont bénéficié de formations, networking et de coaching à travers le programme WES. Plus de 340 femmes ont lancé ou consolidé leurs propres entreprises. Conçu et géré par l’Institut international de l’éducation (IIE), WES est financé par l’initiative de Partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI) du département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique et il est mis en œuvre en collaboration avec des organisations partenaires tunisiennes.