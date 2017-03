La BERD confirme son soutien à la Tunisie pour une transition économique réussie

Dans la cadre de sa visite de travail en Tunisie, Janet Hekman, Directrice exécutive pour la Région Sud-Est de la Méditerranée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a rencontré Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, et ce, en présence de Marie Alexandra Veilleux, Directrice de Bureau de la BERD -Tunis.

A cette occasion, M. Abdelkefi est revenu sur les difficultés économiques et financières auxquelles fait face la Tunisie à l’heure actuelle et les solutions nécessaires pour relancer la croissance et créer de la richesse.

Dans le même contexte, le ministre a exposé les réformes à mettre en œuvre par le gouvernement d’union nationale avec la participation de toutes les parties prenantes, notamment les réformes de la fonction publique, des entreprises publiques, des caisses sociales, du secteur bancaire et celle de la modernisation de l’agriculture…

Le responsable tunisien n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction du soutien de la BERD à la Tunisie, et ce, à travers le financement de plusieurs projets privés et publics, ainsi que par l’assistance technique au niveau des programmes de réforme.

Pour sa part, Mme. Hekman a souligné la volonté de la banque de continuer à accompagner et soutenir la Tunisie dans la mise en œuvre de ses programmes et projets de développement, afin qu’elle puisse réaliser une transition économique réussie à l’instar de la transition démocratique.

Mme. Hekman a également exprimé sa satisfaction de la coopération financière entre les deux parties, qui se traduit par l’avancement dans la réalisation de plusieurs projets, en particulier les investissements privés.