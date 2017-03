La Douane au cœur du débat

Renforcer l’intégrité dans le secteur de la Douane, tel est l’intitulé de l’atelier technique qui se tiendra dans le cadre du programme «Renforcement de la redevabilité publique en Tunisie» sera mis en place avec l’appui de la Coopération Internationale Coréenne (KOICA) et le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), à Hammamet les 23, 24 et 25 mars.



Notons que la séance inaugurale sera présidé par la ministre des Finances, Mme Lamia Boujnah Zribi. Il est à rappeler que l’objectif principal du programme est de favoriser l’émergence d’ilôts/modèles d’intégrité autour desquels seront développées des actions collectives et des réformes sectorielles ciblées pour lutter contre la corruption.

Notons que la douane est un secteur en relation directe avec les citoyens, qui occupe une place privilégiée en tant que vecteur de développement socio-économique. La douane constitue un enjeu important de développement au regard de son champ d’action très étendu et de la diversité des missions qui lui sont assignées.

Dans cette optique, une consultation avec la Direction générale des douanes a permis d’identifier trois sites pilotes qui seront considérés comme modèles d’intégrité. Il s’agit du bureau frontalier des douanes de la Goulette-Nord, du bureau frontalier des douanes de Ras Jedir et la Direction des Régimes Douaniers.

Cet atelier visera essentiellement à développer les recommandations découlant de la première réflexion inhérente au bureau frontalier des douanes de Goulette-Nord, à discuter le document d’orientation, en cours d’élaboration par l’équipe du bureau frontalier des douanes de Goulette-Nord, à engager une réflexion pour identifier les risques rattachés aux différents procès identifiés au sein de ce bureau s’agissant du dédouanement des marchandises et des véhicules, du contrôle des passagers et la coordination entre les autorités portuaires présentes au port.

Il visera également à élaborer un projet de plan d’action visant à renforcer l’intégrité dans le site douanier pilote de la Goulette-Nord.