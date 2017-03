Rencontres bilatérales à Abidjan pour booster les échanges commerciaux

Zied Laâdhari, ministre du Commerce et de l’Industrie conduit, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 25 mars 2017, une délégation d’hommes d’affaires représentant une vingtaine d’entreprises tunisiennes et françaises pour une visite à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Les entreprises participantes représentent différents secteurs prometteurs, à savoir les TIC, le secteur bancaire et financier, les industries agroalimentaires, la santé, les industries métallurgiques, le bâtiment, les énergies renouvelables, les services…

Au programme de la visite de la délégation tunisienne des rencontres avec le Premier ministre ivoirien, un bon nombre d’hommes d’affaires ivoiriens et des hauts responsables.

Des visites dans les zones industrielles, des groupements professionnels et des pôles économiques ivoiriens sont également programmées.

Par la même occasion, une conférence de presse et un forum économique se tiendront à Abidjan.

Pour cette visite, l’objectif de la délégation tunisienne consiste à signer des contrats de partenariat et de coopération entre les entreprises tunisiennes, françaises et ivoiriennes,la mise en place d’une coopération triangulaire (Tunisie – France – Côte d’Ivoire) et l’implantation des représentations tunisiennes pour des entreprises françaises en Côte d’Ivoire.

A cette occasion, un mémorandum d’entente sera signé entre la Conect et la Fédération ivoirienne des Petites et moyennes entreprises.

Extrêmement développé par rapport aux autres pays de la région et considéré parmi les pays africains à fort potentiel économique, la Côte d’Ivoire a réalisé des grandes avancées économiques grâce notamment à d’importantes réformes et à l’introduction d’un nouveau cadre réglementaire qui ont amélioré le climat d’affaires et d’investissement étranger.

Depuis 2011, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire ont connu une tendance haussière. Entre 2015 et 2016, les exportations tunisiennes vers la Côte d’Ivoire ont progressé de 8% et ont atteint en 2016 une valeur de 77,1 million de dinars contre une valeur d’importations de 4,4 millions de dinars.

Notons que cette initiative est organisée en collaboration avec la Confédération générale française des PME (CGPME), EXCO Afrique, le fonds d’investissement Afric Invest et le Centre de promotion des exportations (Cepex).