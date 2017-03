Automobile : Stafim Lance la gamme Tunisie Peugeot 3008

C’est au Port de plaisance de la Goulette que Stafim, concessionnaire de Peugeot en Tunisie, a dévoilé hier, lors d’une conférence de presse, sa première nouveauté phare de l’année 2017, le nouveau SUV 3008, en présence d’une grande délégation française.

Abderrahim Zouari, PDG de Stafim, a annoncé par la même occasion que le premier véhicule pick-up de la marque Peugeot 100% monté en Tunisie sera mis sur le marché avant fin 2017, et ce, à la suite d’un partenariat conclu fin 2016 entre Stafim et le groupe PSA.

Abderrahim Zouari a tenu à rappeler que l’objectif du montage de ce véhicule en Tunisie est de couvrir les besoins du marché tunisien.

Le nouveau SUV 3008 est proposé en motorisation 1.6L THP 165 S&S EAT6, effectivement performante et intéressante à l’usage. Elle se décline en 3 finitions :

Une finition Active équipée en ESP, Accès et Démarrage Mains Libres, Vitres teintées, Ecran couleur capacitif 8″, volant à commandes intégrées, ‘Toggles Switches, Radio Bi Tuner, 4 HP, MP3, USB, projecteurs anti-brouillard, rétroviseurs rabattables electriquement avec éclairage d’accueil à LED, Jantes en alliage leger 17’’, Régulateur et limitateur de vitesse programmable, Détection d’inattention Conducteur. Elle sera proposée à partir de 86.500 DT TTC

La finition Allure est plus équipée en Réfrigération automatique Bizone, Mirror Link, WIFI, Navigation, Aide au stationnement avant et arrière, Caméra de recul 180°, Jantes en alliage léger 18’’, Barres de toit en aluminium. Elle sera proposée à partir de 94.500 DT TTC

Une finition GT Line, portée par un design remarquable, plus équipée en éléments de style GT Line, un garnissage spécifique,une nouvelle génération de l’ I- Cockpit Amplify : choix de 2 ambiances paramétrables agissant sur les fonctions dynamiques du véhicule (Driver Sport Pack), l’intensité des éclairages d’ambiance et l’animation des écrans, la diffusion d’une fragrance, le massage multi-points, des projecteurs FULL LED, des projecteurs antibrouillard Avant à LED, un Hayon mains libres, des Jantes en alliage léger 19’’ , un nombre d’équipements qui affirment sa robustesse, en toute élégance. Elle sera proposée à partir de 103.500 DT TTC.

L’ouverture des commandes a été annoncée depuis le 11 mars. Le premier lot est déjà réservé : un succès surprise qui fait que les délais de livraison sont aujourd’hui de 2 à 3 mois.

Certaines options comme le grip control allongent la durée de livraison. En effet, il renforce la motricité de l’auto dans des conditions difficiles. Une molette située sur la console centrale permet de faire fonctionner l’antipatinage selon cinq lois différentes. Au mode Normal (patinage faible) s’ajoutent les modes Sable (autorisation de patinage modéré sur les deux roues en même temps), Neige (gestion du patinage roue par roue), Boue (patinage important autorisé sur la roue la moins adhérente, ce qui permet d’évacuer la terre, tandis que la roue la plus adhérente reçoit le plus de couple possible) et enfin une déconnexion totale de l’ESP jusqu’à 50 km/h.

Nontons que le groupe Stafim est désormais constitué de 5 sociétés : Stafim SA (importation et distribution de véhicules neufs), Stafim Gros (activité Pièces de Rechange), Stafim Logistique (stockage, transport, réparation), un Centre de formation spécialisé et une nouvelle société Stafim industrie.