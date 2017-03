Assises du Tourisme Tunisien : Vers une vision commune de relance

Lors d’un point de presse tenu, ce matin à Tunis, Selma Elloumi Rekik, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a lancé le démarrage officiel du projet « Assises du Tourisme Tunisien» (A.T.T), et ce, pour une durée de deux mois, soit du 22 mars au 22 mai 2017.

Les A.T.T visent à construire une vision commune et à mobiliser et fédérer toutes les énergies autour d’une action collective. Elles construiront une vaste consultation des acteurs publics et privés du tourisme tunisien pour décliner cette vision par l’adoption d’un plan d’action de relance du secteur touristique. Elles sont également l’occasion de réunir l’ensemble de ces acteurs afin de faire le point sur les avancées des différents chantiers ouverts.

Pour ce faire, Mme la ministre a affirmé qu’une commission thématique est sous forme de groupe de travail est chargée d’identifier les actions prioritaires à conduire concernant un thème particulier. Elles devront chacune intégrer le volet digital dans leur réflexion.

Pour les A. T.T, elles sont au nombre de 6, à savoir :

Renforcer l’ accessibilité (accès aérien, transport terrestre et maritimes, procédures de visa et structures d’accueil) de la destination Tunisie ;

(accès aérien, transport terrestre et maritimes, procédures de visa et structures d’accueil) de la ; Adopter une stratégie de communication et de promotion innovante et intelligente ;

et de promotion innovante et intelligente ; Mettre le développement durable au cœur du secteur touristique ;

au cœur du secteur touristique ; Repenser le produit touristique et l’adapter aux nouvelles exigeantes et atteintes des clients locaux et internationaux (sécurité, qualité, technologies…) ;

et l’adapter aux nouvelles exigeantes et atteintes des clients locaux et internationaux (sécurité, qualité, technologies…) ; Restaurer les équilibres financiers des entreprises, améliorer le rendement du secteur, développer de nouveaux mécanismes de financement et relancer l’investissement touristique.

En ce qui concerna les Assises régionales, Mme. Elloumi Rekik a précisé qu’elles seront organisées dans 6 régions et regrouperont les tunisiens résidents en Tunisie et à l’étranger. Elles se dérouleront sous la forme d’ateliers et rassembleront durant une journée les collectivités locales, les organismes publics et les acteurs privés.

Elles traiteront les thématiques identifiées selon les problématiques spécifiques à chaque région.

Pour faire réussir ces Assises, chaque citoyen tunisien est invité à faire part de ses idées et propositions visant à développer le tourisme tunisien, et ce, à travers une consultation en ligne qui sera ouverte du 11 avril au 3 mai 2017 afin de l’associer au processus de l’adoption des mesures phares pour la relance du secteur.

Quant aux assises nationales, elles rassembleront le comité de pilotage, le comité technique et les partenaires stratégiques du projet (départements ministériels, organismes publics, opérateurs privés, organisations professionnelles, organisations syndicales, institutions financières, société civile…).

L’objectif de cette approche participative consiste dans l’examen et la validation des mesures proposées par les Assises régionales et la consultation en ligne.

Avant de conclure, Mme. le ministre a précisé que via la concrétisation de ce projet, le nombre de touristes prévu est de l’ordre de 10 millions en 2020 contre 5, 724 021 millions en 2016.

Ainsi, le nombre de nuitées serait de 41 millions en 2020 contre 17, 874 047 millions en 2016. Pour les recettes touristiques, il est prévu de les doubler, sachant qu’en 2016, les recettes globales ont été de 2323 millions de dinars, les recettes par nuitées ont été de 182 DT et les recettes par visiteurs ont été de 512 DT.

Interpellée sur les dernières statistiques du secteur touristique, Selma Elloumi Rekik a estimé que l’année 2015 et le premier semestre de l’année 2016 ont été marqués par plusieurs difficultés. Mais à partir du mois de juin 2016, le tourisme a connu une certaine relance.

Une relance qui a été affirmée durant les trois premiers mois de l’année 2017, avec une hausse de plus de 30% au niveau des entrées touristiques, et ce, grâce essentiellement à la relance des marchés traditionnels dont la France et l’Allemagne.

Pour toute l’année, les prévisions tablent sur un nombre de touristes de l’ordre de 6, 5 millions.

Programme des Assises

Régionales :

Tabarka (gouvernorats de Béja, Jendouba, Kef, Siliana et Kasserine): le 11 avril 2017

Tunis (les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Biserte, Nabeul et Zaghouan): le 18 avril 2017

Sousse (gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan et Sfax): le 20 avril 2017

Djerba (gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine): le 25 avril 2017

Tozeur (gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur et Kébili): le 27 avril 2017

Paris (les acteurs du secteur à l’étranger): le 03 mai 2017

Nationales :

Tunis: les 15 et 16 mai.