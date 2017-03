Quand les succès se transforment en désastres

Il y a deux sortes de succès. Les succès durables qui ouvrent la voie à d’autres réussites, enclenchant une sorte de cercle vertueux bénéfique pour tous. Et les succès très momentanés qui sont le prélude de désastres et de catastrophes. Tout dépend de la qualité des hommes qui ont la responsabilité de gérer ces succès.

Si on est en présence d’hommes raisonnables, intelligents, sages, réfléchis, modestes et qui voient loin, on peut être sûr que les succès enregistrés dans quelque domaine que ce soit seront non seulement exploités pour le bien de toute la collectivité, mais ouvriront la voie à bien d’autres réussites.

Le problème se pose quand les succès réalisés par un pays dans le domaine économique ou militaire sont gérés par des hommes stupides, orgueilleux, fanfarons, irréfléchis et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.

Deux exemples pour illustrer ces propos. Le premier est d’une actualité brûlante. Il concerne une réussite économique extraordinaire qui a tourné la tête à son principal artisan et qui est en train de transformer cette belle réussite économique en désastre pour 80 millions de personnes. Le second exemple est puisé dans l’histoire et qui concerne une victoire militaire qui aura engendré de très graves ennuis ultérieurs pour le pays victorieux.

Le premier exemple, vous l’avez deviné, concerne la Turquie. Elu démocratiquement en novembre 2002, le parti islamiste AKP de Recep Tayyip Erdogan a accumulé les succès économiques, ce qui a accru sa popularité au point de se faire réélire régulièrement et facilement pendant 15 ans. Les succès économiques accomplis entre 2002 et 2012 étaient tels que l’on parle des « dix glorieuses » en Turquie.

En effet, pendant dix ans, ces performances économiques étonnantes ont placé la Turquie dans le peloton de tête des pays émergents. Les richesses ont augmenté de manière spectaculaire et la pauvreté a reculé de manière tout aussi spectaculaire. La Turquie était regardée partout avec admiration. Dans le monde arabo-musulman, elle était le modèle qu’on désirait ardemment imiter. Il n’en faut pas plus pour qu’Erdogan, dépourvu des qualités de modestie et de sagesse, devienne imbu de sa personne et se prenne pour un sultan dont la mission est la restauration de l’empire perdu.

Vaniteux, orgueilleux et fanfaron, Erdogan a poursuivi une politique qui a consisté à réduire comme une peau de chagrin le nombre des amis de la Turquie et de multiplier gravement le nombre de ses ennemis. Après avoir changé la Constitution pour se faire élire au suffrage universel et devenir président, il se rend compte que ses prérogatives ne sont pas suffisantes. Nouvelle réforme de la Constitution que les Turcs sont appelés à approuver par référendum. En cas d’adoption, elle lui accordera autant de pouvoirs qu’en avaient les sultans ottomans.

La pire décision du président turc qui a eu l’effet d’un boomerang est son intervention dans les affaires syriennes. L’ouverture des frontières aux hordes terroristes accourus des quatre coins du monde a transformé la Syrie en enfer pour ses habitants et en foyer de tension générateur d’atrocités rarement vues dans l’histoire humaine.

L’échec de la stratégie d’Erdogan en Syrie et l’entrée de la Turquie dans une récession économique l’ont rendu aigri, nerveux et intolérant vis-à-vis de toute voix critique à l’intérieur ou à l’extérieur. On a rarement vu dans l’histoire un pays transformer en si peu de temps la presque totalité de ses amis en ennemis. Plus le président turc accumule les échecs, plus il devient hystérique. Ses passes d’armes avec la Hollande et avec l’Allemagne accusées de « pays nazis », les menaces proférées à tort et à travers contre les ennemis intérieurs (Kurdes et partisans d’Abdallah Gulen) et extérieurs (difficiles à compter), ses recommandations ridicules aux Turcs vivant en Europe de « faire beaucoup d’enfants » afin de renforcer leur poids démographique dans leurs pays d’adoption, autant d’aberrations qui ne présagent rien de bon pour la Turquie.

Erdogan est l’exemple type du politicien qui commence bien et qui finit mal. Il a bien commencé, mais l’ampleur de sa réussite (qu’il n’attendait sûrement pas), l’a déstabilisé à tel point qu’il n’a pu échapper à cette pathologie si bien connue : la folie des grandeurs. L’ampleur du succès des premières années l’a convaincu qu’il est capable de façonner la société turque et les relations de la Turquie avec l’étranger selon ses désirs. Le résultat est catastrophique : un pays fortement divisé qui, l’été dernier, a échappé de peu à la guerre civile, une économie qui pique du nez et, sur le plan international, le « zéro problème » a cédé la place à « zéro ami ».

Le second exemple concerne une victoire militaire dont les conséquences sont autrement plus dévastatrices. En 1905, la guerre russo-japonaise se termina par une sévère défaite de la Russie. Les victoires militaires ne sont pas toutes forcément bonnes. Il y en a qui sont le prélude à de graves ennuis ultérieurs pour les pays victorieux. La victoire du Japon sur la Russie est de celles-là.

Cette victoire a fait tourner la tête au Japon qui décida de devenir « un grand empire » en se lançant dans une politique étrangère belliqueuse et agressive contre de nombreux pays asiatiques. La stratégie des gouvernements militaristes japonais consistait à faire en sorte que le Japon soit l’unique empire de la région asiatique et que tous les autres devaient se soumettre à sa volonté et être au service de l’Empire du Soleil Levant. En d’autres termes, celui-ci doit être « en haut » et les autres « en bas ». Les autres ce sont la Corée, la Chine, l’Indonésie etc., contre lesquels le Japon se lança, à partir du port d’Ujina dans la baie d’Hiroshima dans des campagnes militaires dévastatrices pour les pays conquis.

Tout comme celle remportée contre la Russie en 1905, les victoires militaires du Japon en Asie étaient du genre ambigu qui ne servaient pas les intérêts du pays dans le long terme. La dernière de la série de victoires ambiguës fut enregistrée le 7 décembre 1941 contre la flotte américaine basée à Pearl Harbour (Hawaï). Cette attaque fut « un succès » qui sera chèrement payé.

En été 1945, après les bombardements intensifs de Tokyo, les bombes nucléaires lancées les 6 et 9 août sur Hiroshima et Nagasaki donnèrent le coup de grâce au Japon. La victoire militaire de 1905 qui a tourné la tête à la classe politico-militaire nippone de l’époque a abouti, 40 ans plus tard, à l’apocalypse nucléaire.

Il a fallu un désastre sans précédent dans l’histoire humaine pour que le Japon apprenne la leçon. Après avoir pleuré sur son sort et enterré ses morts, le pays retroussa les manches pour sortir du gouffre et rebâtir son économie. Le succès était rapide et l’exploit fabuleux. En faisant subir à sa politique étrangère un changement de 180°, le Japon a démontré au monde qu’il a bien appris la leçon. Sa politique étrangère d’après-guerre devint l’exact opposé de celle d’avant-guerre. Depuis, le Japon a utilisé sa richesse et son savoir-faire pour aider les autres. Le pays du Soleil Levant est sans doute pour quelque chose dans la prospérité de la Corée du Sud et dans le développement industriel fulgurant de la Chine. Sans parler de l’aide substantielle pour l’Afrique dans le cadre du TICAD (Tokyo International Conference for African Development).

Dans l’état d’activisme hystérique où il se trouve, Erdogan n’a ni le temps ni la sérénité de méditer la leçon japonaise. Sans doute ses succès initiaux ne vont pas aboutir à une fin apocalyptique, comme ce fut le cas au Japon. Cela dit, si les Turcs consentent à lui donner plus de pouvoir encore à l’occasion du prochain référendum, ils finiront un jour ou l’autre par s’en mordre les doigts.