Africa CEO Forum : la firme panafricaine AfricInvest honorée

La cinquième édition du Africa CEO Forum, organisé les 20 et 21 mars 2017 à Genève – Suisse par le Groupe Jeune Afrique et Rainbow Unlimited avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD), est le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain.

Cette conférence internationale réunit, pendant ces deux jours, plus de 1 000 participants venus de plus de 63 pays. Dirigeants de grandes entreprises africaines et internationales, financiers actifs sur le continent et décideurs publics venant enrichir leurs visions stratégiques et échanger avec la communauté économique et financière sur leurs objectifs de développement et d’investissements.

Ils viennent débattre, également, la réalité de la croissance en Afrique et les décisions indispensables à prendre pour retrouver un rythme élevé et durable de croissance.

De nombreuses personnalités africaines de premier plan participent à ces rencontres, notamment Akinwumi Adesina, président de la BAD, Issad Rebrab, président de Cévital, Mo Ibrahim, président de la Fondation Mo Ibrahim, Jean Kacou Diagou, président de NSIA, Tewolde Gebre Mariam, PDG d’Ethiopian Airlines, Henri-Claude Oyima, PDG de BGFI Group, Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de l’UNECA, Aïda Diarra, vice – présidente Afrique de Western Union, Uche Orji, PDG de la Nigerian Sovereign Investment Authority, Ashok Shah, PDG d’Apollo Investments, Makhtar Diop, vice – président Afrique pour la Banque mondiale (BM), Oba Otudeko, président de Honeywell Group, Khaled Ben Jilani, Executive Partner AfricInvest, Emna kharouf, Partner Deloitte, ainsi que de nombreux ministres africains de l’Économie ou des Finances.

A cette occasion, la firme panafricaine de capital-investissement AfricInvest Group a décroché le Trophée du «Private Equity de l’année». Ce trophée a été décerné à Khaled Ben Jilani, Executive Partner AfricInvest.

A noter qu’AfricInvest Group est l’un des acteurs de référence du capital investissement en Afrique qui a contribué au développement économique des pays via la croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration de la rentabilité de ses sociétés du portefeuille, et ce, avec plus de 130 investissements dans différents secteurs.