Tunisie Telecom et la SFBT : un partenariat de plus en plus soudé

M. Nizar Bouguila, Président -Directeur Général de Tunisie Telecom et M. Mohamed Bousbia, Président du Groupe SFBT, ont conclu ce vendredi 17 mars 2017 un contrat biennal de partenariat.

Ce partenariat Tunisie Telecom – Groupe SFBT offre au personnel de ce groupe des avantages sur les communications nationales et internationales et sur les appareils mobiles en plus d’une panoplie de services et de solutions à l’instar de la Netbox, les « clés 4 G », la VoIP ACCES…

M. Mohamed Bousbia a déclaré à cette occasion: « Ce partenariat s’insère dans le cadre de la stratégie de notre Groupe qui alloue une grande place aux nouvelles technologies pour accompagner sa croissance. C’est pourquoi nous faisons confiance à Tunisie Telecom, à son infrastructure robuste et fiable et à ses solutions destinées aux entreprises pour maintenir notre leadership et améliorer davantage nos indicateurs».

Pour sa part, M. Nizar Bouguila a indiqué à cette occasion :« Nous sommes très fiers aujourd’hui de développer notre partenariat avec le grand groupe industriel SFBT et de consolider davantage notre position de leader sur notre marché. En outre, nous mettons toute notre expertise et savoir-faire à la disposition de ce prestigieux Groupe afin de concrétiser ses ambitieux objectifs », a poursuivi M. Nizar Bouguila.

Ces deux groupes leaders dans leurs secteurs respectifs en Tunisie ont exprimé leur engagement à avancer ensemble et à renforcer davantage les piliers de ce partenariat.