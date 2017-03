Le Kef vit pendant le mois de mars au rythme de la culture et de la musique.

La troisième édition du festival Sicca Jazz se déroule actuellement du 16 au 19 mars. Depuis trois ans de sa naissance, il a acquis une notoriété auprès des jeunes et des artistes. En s’appuyant sur un axe culturel, il a pu attirer les caravanes de festivaliers vers la ville du Kef pour contribuer à l’essor du tourisme culturel.

Et d’ailleurs ce n’était pas le seul événement culturel du mois dans le gouvernorat. Du 9 au 11 mars, la ville du Kef a vécu sous le rythme du cinéma. Organisé en collaboration avec l’ambassade suisse en Tunisie, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et l’association «ACT» (Arts pour le Cinéma et le Théâtre du Kef), cinq films suisses ont été projetés et les jeunes ont eu l’occasion de s’introduire dans l’univers du cinéma Suisse.

Ce mois de mars connaîtra aussi la sixième édition de l’événement 24h de théâtre non-stop dont les détails seront annoncés prochainement lors d’une conférence de presse.

Il est à noter que l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, a indiqué, en marge de sa visite au Kef à l’occasion de Sicca Jazz, qu’il œuvrera pour la création d’un centre culturel français dans le gouvernorat et a plaidé pour la création d’un jumelage entre le gouvernorat du Kef et d’autres départements français dans le domaine touristique et culturel.