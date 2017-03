La Conect appelle à la mise en œuvre d’un plan de sauvetage de l’industrie tunisienne

Le Bureau exécutif et le Conseil scientifique de la CONECT réunis d’urgence mardi 14 et mercredi 15 mars 2017 pour examiner l’évolution de la situation économique du pays à la lumière de l’annonce récente de l’augmentation uniforme des salaires dans le secteur privé ont :

– Exprimé leur profonde préoccupation quant à la persistance de la dégradation de la situation économique du pays telle qu’elle apparaît à travers l’épuisement de la croissance économique, l’accroissement grave de l’endettement dont le taux dépasse 63 % du PIB, l’aggravation du chômage particulièrement celui qui frappe les jeunes, les retards en matière d’investissement, l’alourdissement de la charge fiscale qui pèse sur les entreprises, le glissement persistant du dinar, le décrochage de l’attractivité de la Tunisie telle qu’elle apparaît à travers la dévaluation de son rating,

– Exprimé leur consternation face à l’annonce récente d’une augmentation uniforme des salaires dans le secteur privé sans concertation préalable avec les secteurs concernés et les partenaires représentant les entreprises et notamment, sans prise en considération de la situation particulièrement difficile que traversent nombre de secteurs tels que le textile, les cuirs & chaussures, le tourisme, etc.

– Considéré que l’effet rétroactif de cette augmentation annoncée constitue un précédent grave surtout qu’il concerne un exercice déjà clôturé et des produits écoulés sur la base de coûts et de données en vigueur au moment de leur production.

– Attiré l’attention sur les graves répercussions du cumul des augmentations 2016 – 2017 dont le taux dépasserait 12 % pour la plupart des entreprises qui se trouveraient ainsi menacées d’étranglement voire, de compression de leur personnel.

– Annoncé de ce fait l’impossibilité d’application de cette augmentation telle qu’elle vient d’être annoncée

– Appelé à la refonte concertée entre tous partenaires économiques et sociaux du système d’indexation des salaires sur l’inflation par la prise en compte des indicateurs de compétitivité et de productivité des facteurs.

– Appelé à la mise en œuvre immédiate d’un plan de sauvetage de l’industrie tunisienne adapté à la situation spécifique de chaque secteur et à doter les activités industrielles génératrices de richesses et d’emplois d’un cadre fiscal et financier incitatif par rapport aux autres secteurs.