La Tunisie et l’Algérie accélèrent leur coopération économique et culturelle

Le programme des Journées économiques et culturelles tuniso-algériennes, qui se dérouleront à Alger du 4 au 7 avril prochain, a été présenté aujourd’hui à Tunis en présence de plusieurs opérateurs économiques.

« Ces Journées permettront d’ouvrir de nouveaux horizons prometteurs pour l’initialisation de nouveaux échanges commerciaux bilatéraux entre nos deux pays. Ils encourageront sans aucun doute les acteurs économiques à investir en Tunisie ou en Algérie et permettront de développer de nouveaux types d’accords commerciaux, tels que la franchise », précise Houda Khaznaji, Présidente du Comité d’Organisation.

« Le programme de ces rencontres est très important. Allier l’économique au culturel ne pourrait qu’améliorer l’image de la Tunisie à l’international. Notre avenir étroitement lié à l’Algérie. La volonté des Algériens pour développer des joint-ventures est là. Plusieurs secteurs pourraient être développés conjointement », souligne Mme Monia Essaidi, présidente de la Conect International.

Soutenues par de grands partenaires institutionnels et ouvertes à tous les opérateurs économiques désirant présenter leurs produits ou leurs services pour développer et renforcer des partenariats en Tunisie ou en Algérie, les Journées sont organisées dans le cadre de l’initiative « TUNISIE ICI, LA-BAS ET PARTOUT » ou « TUNISIA EVERYWHERE » dont l’objectif est de rayonner le produit économique, touristique et culturel tunisien à l’étranger.

Les Journées économiques culturelles Tuniso-Algériennes qui verront la participation d’environ 50 entreprises tunisiennes et 250 entreprises algériennes seront inaugurées le 4 avril par un dîner Gala offert par le ministère de la Culture algérien au Palais de la Culture d’Alger.

Trois jours, trois thèmes en commençant le 5 avril par la Journée touristique et culturelle, sous l’égide des ministères du Tourisme et de la Culture des deux pays et ayant pour objectif de mettre en avant les différentes étapes qui ont marqué l’histoire et la culture communes des deux pays et le rôle de l’artisanat et de l’art culinaire dans le développement des secteurs touristiques tunisien et algérien.

Une soirée tunisienne clôturera cette journée, rehaussée par un dîner gala concocté par de grands chefs tunisiens et agrémenté d’un défilé de l’habit traditionnel représentant les 24 gouvernorats tunisiens, assuré par Siwar El Béji (Palais de l’Artisan).

Le 6 avril sera la Journée économique, sous l’égide du ministère de l’Industrie algérien, le ministère du Commerce algérien, le CEPEX, la Confédération générale des entreprises algériennes et la CONECT Internationale ; elle mettra l’accent sur les pistes de collaboration win/win entre l’Algérie et la Tunisie ainsi que sur le rôle que doivent jouer les institutions financières dans le développement des démarches commerciales entre les deux pays. Dans l’après-midi, des rencontres BtoB seront organisées dans un format speed-dating (15 minutes par rendez-vous) pour initier les rencontres.

Quant à la journée du 7 avril, elle sera consacrée aux visites du Jardin d’Essai à Alger, ainsi que celles des Musées Ethakira et Moujahidin.