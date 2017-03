Pour soutenir sa nouvelle stratégie de développement commercial et pour réaffirmer son image de marque, Amen Bank a lancé, le 15 mars, une campagne de communication institutionnelle, portée par la modernisation de son logo et une nouvelle signature institutionnelle, tout en mettant en avant son dynamisme et son innovation continue, qui en font, depuis ses origines (1880, soit près de 137 ans), une référence dans son secteur.

La nouvelle identité visuelle révèle l’image d’une banque solide, dynamique, efficace et technologique, qui tient compte de l’idée qu’Amen Bank grandit, se développe à l’international, soutient et accompagne comme toujours ses clients, afin de les aider à progresser dans leurs projets, en recherchant en permanence les solutions les plus adaptées à leurs besoins spécifiques.

Le nouveau Logo

La nouvelle charte d’Amen Bank porte un logo plus moderne, conjuguant synergie et fidélité par rapport aux valeurs qui sont l’essence même de cette institution.

Les valeurs d’Amen Bank :

La solidité économique et financière,

l’ « engagement » (interne et externe, sociétal et écologique),

(interne et externe, sociétal et écologique), l’ « innovation » (au service de ses clients),

(au service de ses clients), la « loyauté » (envers ses clients, envers sa Banque…).

(envers ses clients, envers sa Banque…). la « transparence ».

Le nouveau sigle est d’une forme sphérique, en 3D, qui rappelle une perle. Cette forme dynamique reflète l’objectif incessant d’Amen Bank et de ses employés de placer les intérêts des clients au centre de leurs préoccupations.

Afin de rajeunir son image, Amen Bank a souhaité conserver sa couleur de référence : le vert, synonyme d’espoir, associé à la prospérité, à la stabilité et à la sérénité. Elle a également fait le choix d’ajouter une touche de bleu (généralement associé à la responsabilité et la confiance) à sa nouvelle identité, couleur qu’elle avait auparavant introduite, lors du lancement d’Amen First Bank, la première Banque 100% en ligne.

Quant au blanc, Amen Bank souhaite à travers cette couleur, ancrer l’image de pureté, de sagesse et de transparence, qui reflète parfaitement les valeurs d’une institution qui n’a de cesse de mettre toute son énergie et son innovation au service de ses clients, tout en recherchant leur satisfaction.

La nouvelle signature : « Le partenaire de votre succès »

En se définissant comme « Le » partenaire, Amen Bank réaffirme sa proximité avec sa clientèle et son ambition d’être la référence en termes de soutien et d’accompagnement de la réussite de ses clients.

Cette signature, qui souligne la nouvelle identité d’Amen Bank , est la preuve qu’elle est digne de confiance, avec une vision future et qu’elle saura, sur le long terme, placer les projets et les réussites de sa clientèle, au centre de ses préoccupations.

Il faut dire que cette signature s’impose d’elle-même. En effet, un nombre très important de clients actuels reconnaissent qu’ils doivent leur réussite, certes à leur travail et abnégation, mais également au soutien permanent apporté par AMEN BANK pour les appuyer dans les différentes phases d’évolution de leurs affaires.

Amen Bank entend poursuivre ce partenariat dynamique avec sa clientèle, entreprises et particuliers, et s’engage à mettre en plus tous les instruments nécessaires pour le consolider, pour assurer un succès mutuel propice au développement de l’économie tunisienne.

Il est à noter également que dans le cadre de cette campagne de communication institutionnelle, Amen Bank a modernisé toute la signalétique sur la façade de ses agences, avec en particulier l’installation de nouvelles enseignes et a mis en ligne un nouveau site web vitrine, dont le souci premier est de présenter, avec des outils et un design modernes, son offre de manière plus conviviale et plus attrayante avec un contenu plus riche.