Ghazi Jeribi : « L’arrêté 345 ne vise qu’à améliorer le niveau des futurs magistrats »

Ghazi Jeribi, ministre de la Justice, a souligné dans une déclaration sur la chaîne al wataniya que l’arrêté gouvernemental 345 relatif à l’organisation du concours d’accès à l’Institut Supérieur de la Magistrature a pour objectif d’améliorer le niveau des futurs magistrats.

Il a également indiqué que le projet de l’arrêté 345 a été soumis au Tribunal administratif qui n’a constaté aucune erreur procédurale dans le texte de loi. Il a précisé que pour exiger un niveau d’études plus élevé, cela va permettre de restreindre l’accès au concours. En d’autres termes, les conditions du concours sur épreuves est ouvert, chaque année, pour entrer en première année à l’Institut supérieur de la magistrature. Quant à la date et le lieu du concours ainsi que la date de clôture de la liste d’inscription, ils sont fixés par arrêté du ministère de la Justice et des droits de l’Homme. Cela fait moins de deux jours qu’un grand mouvement de protestation des étudiants de droit a été lancé, les 14 et 15 mars, contre l’arrêté gouvernemental 345, exigeant le retrait pur et simple de l’arrêté controversé qui impose l’obtention d’un mastère pour être admis à concourir à l’ISM, d’où la colère des étudiants de l’UGET.