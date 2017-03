APII: pour assurer l’interaction entre le numérique et l’économie verte

Lors d’une conférence de presse, qui a eu lieu ce matin à Tunis, Belgacem Ben Belgacem, Directeur régional de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), a annoncé que la Journée régionale pour le développement des secteurs porteurs aura lieu le 22 mars 2017 au siège de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), sur le thème : «Le Numérique au service de l’Economie verte : enjeux et perspectives».

Le responsable a déclaré que cette Journée régionale s’inscrit davantage dans le cadre de la consolidation du rôle des nouvelles technologies dans la dynamisation du rythme de croissance économique, notamment dans l’économie verte, tout en s’inscrivant dans les challenges du Plan de développement quinquennal 2016/2020.

Cette manifestation s’inscrit également dans le cadre des politiques gouvernementales visant à mettre en relief les perspectives prometteurs d’investissement et d’emploi dans le domaine de l’économie numérique, et ce, à la lumière de l’importance croissante des énergies alternatives et des questions relatives à la sécurité de l’environnement et au bien-être.

Il s’agit d’une initiative importante pour démonter les spécificités de chaque région, à travers les structures régionales de promotion de l’industrie et de l’innovation, afin de développer l’économie verte via l’économie numérique. Un développement qui permettra à la Tunisie de créer plus de 25 000 postes d’emploi dans les trois ans à venir. M.Ben Belgacem a souligné que cet événement s’aligne sur les priorités du gouvernement actuel qui ne cesse de multiplier les efforts pour créer, au cours des cinq prochaines années, plus de 100.000 postes d’emploi dans le secteur de l’économie numérique ainsi qu’un terrain favorable pour assurer l’interaction entre ces deux secteurs prometteurs et créateurs de valeur ajoutée.

A noter que lors de la Journée régionale pour le développement des secteurs porteurs, plusieurs thématiques seront débattues, telles que «l’Economie verte: fondement d’un développement durable», «l’Economie numérique: quelles opportunités de croissance pour le Green Business?», et «Le Numérique en tant que moteur de la croissance verte».