Avec Tunisia 88: le Lycée de Kerkennah à Remla à la fête

Oui c’était l’événement, probablement le plus original de ces dernières années. Un concert au Lycée Farhat-Hached de Kerkennah, animé par de talentueux musiciens. Un pianiste venu des Etats-Unis, Kimball Gallagher; un violoncelliste et enseignant tunisien Tarek S’habou et un saxophoniste allemand, Ulrich Brunnhuber, musicien mais également chef de bureau, à Tunis, de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Tous trois aussi talentueux l’un que l’autre.

Le cadre de cette manifestation c’est celui de l’initiative « Tunisia 88 », prévue dans 88 établissements scolaires du pays avec l’objectif de lancer des clubs de musique dans chaque école visant à encourager de jeunes musiciens et permettre l’éclosion de nouveaux talents à l’intérieur de la Tunisie.

Les partenaires dans l’organisation sont le Ministère de l’Education, l’Association Action et Développement Solidaire et bien entendu la BEI. Ceci sans oublier, pour Kerkennah, la totale implication de la direction du lycée à travers son Directeur, M. Kamel Amri et son équipe, le président de Kyranis, une Association dédiée au développement de l’île, que préside M. Rochdi Kebaili et le Directeur du Conservatoire de musique de Sfax, qui a obligeamment mis à la disposition de l’événement un piano , transporté , dans les deux sens, entre Sfax et Kerkennah. Car à Kerkennah il n’y a pas de piano!

Le fait le plus marquant dans la tenue de cet événement était de voir la surexcitation des élèves au démarrage du programme et le calme serein qui a suivi son démarrage tellement absorbés par les différentes performances sur les trois instruments: piano, violoncelle et saxophone complétées par des activités interactives impliquant les élèves de l’établissement, comme l’improvisation musicale à partir du prénom de l’élève, ou l’échange musical avec le pianiste ou entre élèves.

Peu, voire pas du tout, habitués à de telles performances, les élèves dans leur ensemble étaient enthousiasmés. Une bouffée d’oxygène positive après les tensions vécues dans l’île de Kerkennah.

A l’issue des différentes prestations, le noyau du club de musique à Kerkennah a été créé. Il sera suivi par un mentor au plan national et un autre au plan international pour le développement de ses activités.

Il importe de signaler que Tunisie 88 a pour but d’offrir 88 pianos dans 88 écoles dans les 24 gouvernorats du pays en soutien au développement de la culture et programmes musicaux.

Enfin un piano à Kerkennah ?

Probablement. Mais l’important reste la continuité du soutien à cette vingtaine d’élèves volontaires afin d’ancrer cette culture chez les jeunes de l’île, en manque total d’activité et d’espace d’épanouissement et également de développer des échanges entre les clubs de différentes régions. A suivre !