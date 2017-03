Foire internationale du livre : 748 maisons d’édition et 29 pays

La Foire internationale du livre de Tunis se tiendra du 24 mars au 2 avril 2017. Les détails de la 33ème édition ont été communiqués lors d’un point presse tenu aujourd’hui, 14 mars, à Tunis, en présence de Chokri Mabkhout, directeur de l’édition actuelle. Zoom sur cette édition.



La 33ème édition connaîtra la participation de 748 maisons d’édition venant de 29 pays. 57% d’entre elles sont des maisons d’édition françaises (426) contre 167 maisons d’édition arabes (22%). Les maisons d’édition tunisiennes, quant à elles, représentent uniquement 16% des participants avec 122 maisons d’édition.

Les maisons d’édition participantes proviennent de: Algérie, Maroc, Libye, Egypte, Liban, Syrie, Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Palestine, Soudan, Irak, France, Iran, Oman, Royaume-Uni, Italie, Chine, Sénégal, Argentine, Belgique, Hollande, Allemagne, Grèce, Canada et Autriche.

Lors de la conférence de presse, le directeur de la Foire internationale du livre a fait savoir que, lors de l’inauguration de l’événement, un certain nombre d’écrivains et penseurs arabes seront honorés au cours d’une cérémonie où des prix seront décernés aux œuvres primées.



Le logo de l’édition s’inspire de la mosaïque qui représente le poète Virgile, retrouvée à Sousse (Hadrumète) lors de la fouille dans une riche maison romaine et qui remonte au troisième siècle ap-JC. Cette mosaïque illustre un homme assis portant la toge d’un citoyen romain, tenant dans sa main gauche un rouleau de parchemin écrit en latin, et entouré par deux muses qui paraissent lui dicter son récit. A gauche Calliope, muse de la poésie épique et à droite Melpomène, muse de la tragédie.



Justifiant le choix de ce logo pour la 33ème édition, le directeur de la foire du livre a précisé que la mosaïque en question traduit la culture tunisienne, notamment que Ifrikiya était un pays ouvert à la culture et à l’art.

Le slogan de cette édition s’intitule : « Lire pour vivre deux fois « . « C’est un slogan qui incite à la lecture et à la vie. En effet, la lecture n’a de sens que lorsqu’elle ne vise pas uniquement l’obtention d’un diplôme universitaire mais également l’enrichissement culturel « , a précisé le directeur de la Foire internationale, Chokri Mabkhouth »