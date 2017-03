Enda Tamweel et Amen Bank signent le premier prêt syndiqué

Enda Tamweel a annoncé la clôture des souscriptions au 1er crédit bancaire syndiqué du secteur de la microfinance en Tunisie, arrangé par le pôle banque d’affaires d’Amen Bank, pour une durée de 5 ans amortissable au taux de TMM+3%.

La levée des fonds, initialement prévue pour 100 millions de dinars, a été souscrite 1,11 fois et a été finalement portée à 111 millions de dinars.

Le franc succès de cette opération auprès du secteur bancaire témoigne encore une fois de la bonne appréciation du risque de Enda Tamweel et de l’intérêt que réservent les banques participantes au secteur de la microfinance.

L’accord a été signé aujourd’hui entre Enda Tamweel et Amen Bank, représentés respectivement par les directeurs généraux des deux institutions, Mme Essma Ben Hamida et Ahmed El Kram.

Le prêt syndiqué a été accordé à Enda par un consortium composé de 12 banques (l’Union Internationale de Banques, la Banque de l’Habitat, la Société Tunisienne de Banque, la Banque Internationale Arabe de Tunisie, la Banque Nationale Agricole, Attijari Bank, l’Arab Tunisian Bank, la Banque de Tunisie, le Qatar National Bank, la Banque de Tunisie et des Emirats, la Stusid Banque et la Banque Tuniso-Libyenne, négocié par Amen Bank, en qualité de chef de file.

Cette signature vient renforcer le partenariat stratégique existant entre Enda Tamweel et les banques partenaires de longue date et particulièrement Amen Bank, la BH, l’UIB, la STB, la BIAT, la BNA, Attijari Bank et l’ATB et constitue un point de départ pour de nouvelles perspectives de partenariat avec la BT, la QNB, la BTE, la Stusid Banque et la BTL.

En recourant à des refinancements locaux, Enda vise une plus grande maîtrise du coût de ses ressources, ce qui va contribuer à la stabilité du coût des crédits qu’elle offre aux populations vulnérables et à une inclusion financière socialement responsable. Cette levée de fonds permettra à Enda Tamweel de concrétiser son programme de développement pour les prochaines années et de contribuer au développement économique du pays, tout en œuvrant à la promotion de l’entrepreneuriat et l’auto-emploi des jeunes et des femmes dans les quartiers et les zones rurales défavorisés.

Les 111 millions de dinars viennent compléter les besoins de Enda pour 2017 qui s’élèvent à 200 millions de dinars. Avec ces financements, Enda pourra octroyer des micro-crédits à plus de 50 000 micro-entrepreneurs exclus du système financier classique.

Evoluant dans un secteur prioritaire pour la lutte contre le chômage, la pauvreté, l’exclusion financière et la dynamisation de la croissance, Enda a financé 650 000 micro-entrepreneurs pour une valeur cumulée de deux milliards cinq cents millions de dinars. Elle a ainsi contribué à l’amélioration des revenus de quelque 650 000 ménages tunisiens tant en zone urbaine que rurale tout en créant également des emplois salariés.