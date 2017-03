Attijari bank soutient les jeunes talents créatifs

En marge de l’événement annuel « Notre Belle Tunisie », Attijari bank a été élue « Meilleure Entreprise engagée dans la promotion de l’Artisanat tunisien» pour son soutien continu aux artisans tunisiens.

Cet événement qui a eu lieu samedi 11 mars 2017 à l’UTICA et qui a été organisé par la Chambre Régionale des Femmes chefs d’entreprise de l’Ariana, relevant de l’UTICA, avait pour objectif la promotion du patrimoine et la mise en valeur de la richesse culturelle de la Tunisie.

De ce fait, un concours a même été organisé sous le thème : « La réhabilitation du patrimoine tunisien par l’accessoire féminin ».

Après la délibération des prix aux meilleures créations, et à titre d’encouragement, la banque a lancé une 1ère commande auprès des lauréates d’une valeur de 10 000 DT afin de les encourager à commercialiser leurs œuvres artisanales et leurs créations. Un geste pareil ne peut qu’œuvrer pour une meilleure inclusion financière et une mise en valeur de l’artisanat tunisien.

Ce n’est pas uniquement cela. Car la banque a pris soin d’offrir son espace aux artisanes afin qu’elles y exposent leurs créations. Ainsi, les produits artisanaux des femmes auront plus de visibilité auprès des clients de la banque.

Il est à noter que cette action s’intègre dans le cadre de la démarche de la banque en matière de responsabilité sociétale qui vise à promouvoir l’art et la culture depuis plus d’une décennie. Il est à rappeler que la stratégie de responsabilité sociale d’Attijari Bank se résume en quatre axes, à savoir la protection de l’environnement, l’amélioration des conditions de l’enseignement, la promotion du savoir et la promotion de la culture et de l’artisanat.