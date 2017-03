Salon ITB Berlin: La Tunisie élue meilleur stand africain

Lors de sa participation au salon du tourisme international ITB Berlin, qui s’est tenu du 8 au 12 mars 2017, la Tunisie a remporté le prix du meilleur stand du continent africain au salon.

Dans le pavillon Tunisie, les stands de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), la compagnie aérienne nationale Tunisair et de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) ont été édifiés, et ce, pour consolider la présence de la Tunisie à cet événement incontournable pour la promotion de la destination.

A cette occasion, les représentants tunisiens qui y ont pris part ont annoncé que les touristes ont continué à revenir en Tunisie au début de l’année 2017. Avec 231 336 visiteurs internationaux en janvier et 190 966 en février, le nombre des touristes a augmenté respectivement de 19,8% et 38% par rapport à la même période de l’année précédente.

Ils ont déclaré que l’année 2016 a enregistré un début de retour à la normale pour la Tunisie, avec 4,52 millions de visiteurs étrangers sur l’année contre une baisse de 4,2 millions en 2015 et une moyenne de 6 millions de touristes étrangers par an durant les années précédentes.

Cette hausse a été consolidée en janvier et février 2017, et les tendances pour l’été 2017 sont positives. Ceci se fait, en quelques sortes, à la stabilité de la situation sécuritaire et à la faveur de la levée progressive et partielle des restrictions ou des interdictions de se rendre en Tunisie formulées dans plusieurs pays.

A noter qu’avec plus de 180 000 visiteurs, parmi lesquels 108 000 professionnels et plus de 10 000 exposants venus de 180 pays, ITB Berlin est le salon interprofessionnel leader couvrant toute l’offre de l’industrie touristique. Par ailleurs, le plus important congrès touristique du monde «Evolutions du marché & Innovations» offre l’opportunité unique de profiter d’un laboratoire d’idées essentiel sur l’industrie globale du tourisme.

Tous les acteurs du secteur générateurs de valeur ajoutée sont présents, à savoir tour-opérateurs, sites de réservations, destinations, compagnies aériennes et hôtels jusqu’aux loueurs de véhicules.