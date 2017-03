« .africa », nouveau nom de domaine pour le continent africain

L’Union africaine fait sa révolution digitale et annonce enfin le lancement de son nom de domaine internet « .africa », et ce, après plus d’une trentaine d’années de la création du premier nom de domaine internet « .com ».

Cette annonce intervient après que la Cour supérieure de Californie a accordé son autorisation au régulateur mondial d’Internet de déléguer ce domaine générique de haut niveau dotAfrica (.africa ) à l’organisation sud-africaine, ZA Central Registry (ZACR).

De ce fait, il sera possible pour les personnes et les organisations africaines d’acheter le droit d’utiliser ce nom de domaine, qui sera disponible à partir de juillet 2017 à un prix abordable, soit entre 15 et 18 euros. Et pour les Africains qui souhaitent l’utiliser, ils peuvent déjà déposer leur demande.

A cette occasion, le vice-président de l’Organisation d’attribution des noms de domaine internet (ICANN), Pierre Dandjinou, a affirmé, dans une déclaration aux médias, que ce nom de domaine qui constitue l’identité numérique de l’Afrique, est une opportunité pour l’inclusion numérique ou la e-inclusion des Africains, à savoir internautes, éditeurs de sites web africains, entreprises…

Dans le même sillage, l’expert en stratégies digitales en Afrique, Thierry Barbaut, a précisé qu’il s’agit d’une opportunité pour le développement numérique du continent africain. Même si cela va toucher une petite part de la population, mais cette part joue déjà un rôle majeur dans le développement des écosystèmes numériques.

Ce sont, selon ses dires, des personnes qui vont activer des sites, qui seront certainement des leviers de croissance, de communication et de mutualisation d’informations, destinés aux populations qui sont peut-être exclues aujourd’hui.

Alors, ce nom de domaine sera-t-il une opportunité pour faciliter l’accès des entreprises tunisiennes sur le marché africain, qui constitue un marché à fort potentiel?