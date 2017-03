« Le tourisme est mort, vive le tourisme » : un livre plaidoyer pour le tourisme

L’auteur du nouveau livre « Le Tourisme est mort, vive le tourisme » Lotfi Mansour espère, à quelques semaines des Assises du Tourisme, prévues pour le mois d’avril, alimenter le débat sur l’avenir du secteur du tourisme tunisien.

Où va le tourisme tunisien ? Et que veut-on en faire ? C’est à ces deux questions qu’essaie de répondre ce livre.

En réponse à la première question, le World Travel and Tourism Council (WTTC) prévoit un recul du tourisme tunisien qui n’égalerait pas en 2026 ses performances de 2010.

L’analyse des chiffres officiels de l’ONTT entre 2000 et 2015 montre une réelle dégradation de l’attractivité de la destination qui se manifeste par une baisse continue de la durée de séjour dans le pays ; une dégradation qui touche aussi bien les visiteurs européens que maghrébins. Les touristes algériens, par exemple, passaient en moyenne plus de temps en 2009 (1,6 jour) qu’en 2015 (0,9 jour). La mollesse des politiques menées depuis 20 ans n’a pu créer une croissance suffisante pour compenser cette baisse de la durée de séjour et son corollaire, la stagnation sinon le recul des recettes.

La conviction de l’auteur est que nous pouvons démentir le scénario du WTTC et améliorer les performances du secteur, une amélioration qui passerait par :

Une meilleure mesure de l’impact économique du secteur et l’adoption rapide du compte satellite du tourisme

Un objectif de croissance plus ambitieux

Un nouveau pacte de gouvernance du secteur pour une meilleure amélioration de sa compétitivité.

Quid du plan de développement 2016-2020 annoncé par le ministère du Tourisme ? Malheureusement, l’optimisme affiché par ce plan, qui suppose une croissance de 14% par an des arrivées de touristes, est déjà mis à mal par les résultats de l’année 2016 où les arrivées n’augmentent que de 6% (malgré une année 2015 catastrophique) tandis que le secteur, selon BCT, enregistre en 2015 et en 2016, et pour la première fois de son histoire, un recul de sa contribution au PIB.

Edité par Dad édition, le livre « Le tourisme est mort, vive le tourisme » sera disponible dans les librairies à partir du 16 mars.

L’auteur Lotfi Mansour est le directeur fondateur du magazine professionnel » Le Tourisme », devenu depuis 2014 le magazine en ligne letourismagazine.com. Diplômé en gestion (FSEG Sfax) et en communication (CESCE Paris), il a auparavant dirigé le magazine Profession Tourisme de 1994 à 2000. Il a publié de très nombreux articles, enquêtes et éditoriaux sur le secteur touristique tunisien.