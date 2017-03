Inauguration officielle du nouveau centre Hyundai de Sotudis

La société Sotudis – Groupe ZOUARI – a inauguré officiellement son nouveau centre de formation et de service après-vente Hyundai destiné aux véhicules roulants.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée, hier, dans ces nouveaux locaux à Sousse, et ce, en présence du président et fondateur du groupe Zouari, Hafedh Zouari, le PDG de Vivo Energy Tunisie, Mohamed Chaâbouni, des députés, des clients et partenaires, des représentants des médias…

Le nouveau centre de formation et service après-vente Hyundai de Sotudis constitue une nouvelle plateforme qui répond aux normes internationales, disposant d’une surface de 6 hectares, dont 13 000 m2 couverts dédiés aux ateliers et à l’administration.

Il a été repensé pour intervenir sur tous les véhicules de la marque. Il comprend deux fosses (qui permettent les réparations sous caisse), un banc d’essai de freinage, un atelier de soudure, un atelier de peinture, une station de lavage ainsi qu’une aire de repos pour les chauffeurs.

Il dispose aussi d’un magasin pour stockage des pièces de rechange à même de réduire la durée d’immobilisation des véhicules.

Ce nouvel investissement d’environ 20 millions de dinars (MDT), permettant la création de près de 140 postes d’emploi dans l’avenir, va non seulement accompagner les clients existants et leur croissance, mais également créer la capacité requise pour développer les activités commerciales de ladite société sur le marché. Sachant qu’il permet d’accueillir plus d’une vingtaine de véhicules (camions ou bus).

Dans ce cadre, MM. Zouari et Chaâbouni ont annoncé le partenariat des deux sociétés. A l’issue de ce partenariat, Sotudis s’engage à utiliser les lubrifiants et le carburant Shell. Pour sa part, Vivo Energy Tunisie a participé dans l’équipement de la station de lavage dudit centre.

A noter que la gamme complète commercialisée par Sotudis en Tunisie a été exposée dans ces locaux, à savoir camions, bus et matériels de travaux publics.