Visite d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens en Côte-d’Ivoire du 22 au 25 mars

Animé par Mme Monia Saidi, présidente de la Conect International, un workshop présidé par M. Tarek Chérif, président de la Conect s’est tenu le 9 mars avec la présence de M. Idrissa Bayo, Ambassadeur de la Cote d Ivoire à Tunis et un bon nombre de chefs d’entreprises tunisiens et étrangers actifs en Tunisie.

Ce workshop s’inscrit dans le cadre des préparatifs d’une visite de travail qu’effectuera une délégation d’hommes d’affaires en Côte d’Ivoire, du 22 au 25 mars 2017.

Objectif : renforcer les exportations tunisiennes vers le continent africain.

Le climat des affaires et de l’investissement en Afrique, les opportunités qu’offres la Côte-d’Ivoire, les secteurs à fort potentiel à l’export pour les entreprises tunisiennes étaient au centre des débats et des discussions.

Ont été également présentés les potentiels économiques et de développement et les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Côte-d’Ivoire.

La délégation tunisienne qui se rendra en Côte-d’Ivoire sera composée d’une vingtaine d’entreprises tunisiennes. Celles-ci représentent différents secteurs, à savoir les TIC, les industries agroalimentaires, la santé, les industries métallurgiques, le bâtiment…

Au programme de la délégation tunisienne, des visites dans les zones industrielles, des groupements professionnels et des pôles économiques ivoiriens. Une conférence de presse se tiendra également en marge de cette visite.

L’objectif de la délégation tunisienne consiste également à signer des contrats de partenariat et de coopération entre les entreprises tunisiennes et ivoiriennes et la mise en place d’une coopération triangulaire (Tunisie – France – Afrique) et l’implantation des entreprises tunisiennes dans différents pays africains.

Notons que cette initiative, prise par la Conect international, sera organisée en collaboration avec le Centre de promotion des exportations (Cepex), la Confédération générale française des PME (CGPME) et EXCO Afrique.