Signature de plusieurs accords entre la Tunisie et l’Algérie

L’Algérie et la Tunisie ont paraphé plusieurs accords de coopération, de mémorandums d’entente et de création de projets afin de mettre en place une stratégie de développement, ont déclaré le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, lors de la 21ème session de la commission mixte tuniso-algérienne.

Améliorer l’environnement et la qualité de la vie des habitants, faire face à la menace terroriste, sont les points essentiels soulevés lors de la réunion.

Sur le plan sécuritaire, un accord de coopération visant à redoubler d’efforts à ce niveau, notamment dans la lutte contre le terrorisme, contre l’immigration clandestine. De ce fait, les échanges de renseignements seront consolidés.

Quant à la protection des consommateurs et du contrôle de la qualité des biens, un mémorandum sur la création d’un comité culturel commun a été annoncé par Youssef Chahed. Il déclare: « Ce mémorandum contribuera à consolider les liens de fraternité et la culture de la paix ».

Par ailleurs, les deux chefs de gouvernement ont signé respectivement un accord de coopération( 2017-2018) comprenant un programme exécutif sur le plan de la jeunesse et des sports.

Egalement a été signé un protocole de coopération dans le domaine des affaires religieuses qui a pour objectif de lutter contre l’extrémisme et la radicalisation et de mettre en place les valeurs de tolérance de l’Islam.