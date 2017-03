Municipales : Ennahdha et Nidaa Tounes ouvrent la marche

Commandé par le quotidien arabophone Le Maghreb et réalisé par Sigma Conseil, le sondage d’opinion relatif aux intentions de vote aux prochaines élections municipales a dévoilé ses secrets.

Fait à partir d’un échantillon de 1062 Tunisiens, âgés à partir de 18 ans, le sondage a couvert la période allant du 25 au 28 février 2017. A la lecture des résultats, il en ressort que le mouvement Ennahdha ouvre la marche avec 27,3% d’intentions de vote, suivi de Nidaa Tounes 27,2%, le Front populaire 9,4% et l’émergence du Courant démocrate (Attayar) avec 6,3% des intention du vote.

Le sondage revient, entre autres, sur les spécificités des électeurs en affirmant que la majorité écrasante des électeurs du mouvement Ennahdha et des électeurs du Front populaire sont de la gent masculine (57,6% des électeurs du mouvement Ennahdha sont des hommes et 58,6% pour le Front populaire).

D’après les chiffres avancés par le sondage, 5,9% des électeurs du mouvement Ennahdha font partie de la classe aisée, contre 10,3% chez le Front populaire, 9,4% pour le Courant démocrate contre 8,3% chez Nidaa Tounes.

En ce qui concerne la classe moyenne, le sondage fait la distinction entre la classe moyenne aisée et celle moins nantie. Ainsi, 27.1% des électeurs du mouvement Ennahdha font partie de la classe moyenne aisée, 28,4% appartiennent à Nidaa Tounes, 37,9% du Front populaire et 56,3% proviennent du Courant démocrate. Les taux de classe moyenne moins nantie provenant du Mouvement Ennahdha et de Nidaa Tounes sont pratiquement à égalité, soit 32,9% pour le Mouvement Ennahdha et 33,8% pour Nidaa Tounes.

Pour ce qui est de la classe populaire, le taux d’Ennahdha se détache du lot pour frôler les 34.1%, talonné par Nida Tounes 29,4%. Le Front populaire ne glane que 15,5% parmi la classe populaire. Quant au Courant démocrate, il totalise 18,8% parmi la classe populaire.