L’ancien ministre des affaires sociales Khalil Zaouia était l’invité aujourd’hui sur les ondes radiophoniques durant laquelle il a dressé un bilan général de la situation des hôpitaux et celle des médecins.

Il a ainsi déclaré que le système hospitalier est fragile, en soulignant: « Tant que la confiance n’est pas instauré entre le patient et le corps médical, rien ne se fera pour booster ce secteur ». Il a également rappelé que le tourisme médical en Tunisie occupy la premiere place, il a une clientèle bien déterminée.

Et d’ajouter: « Nous sommes réputés par le savoir-faire des médecins, les gens viennent ici pour profiter de nos soins. A cause de la crise que vit le secteur, ils pourraient changer de destination ».

Selon lui, ce qui manque aujourd’hui cc’est une vision stratégique pour relancer le corps médical. Il précise: « Vous savez que 37% des soins sont à la charge du patient. Ccomment un fonctionnaire pourrait les payer, s’il n’a pas assez de revenu, . Il va falloir se pencher sérieusement sur la question et s’éloigner du discours populiste qui ne fera qu’empirer la situation de plus en plus ».

Il conclut: « Il revient à l’Ordre des médecins de débattre des lois relatives au secteur, en particulier cells relatives aux erreurs médicales qu’il ne faut confondre avec les fautes médicales. Il faut bien faire la différence entre les deux termes ».