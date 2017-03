BERD : les industries créatives constituent un créneau porteur pour la Tunisie

«Les industries créatives en Tunisie: perspectives d’ouverture sur le marché international», tel était le thème de la conférence organisée, hier, par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et ce, en présence de Frank Hannigan, expert international dans l’industrie des médias et conseiller auprès de la BERD, Khalil Dinguizli, banquier principal au bureau de la BERD, Anis El Fahem, Directeur national du Programme «Advice for small business» de la BERD, ainsi que des représentants des médias.

A cette occasion, Frank Hannigan a annoncé que les industries créatives, dont les médias, la culture et les services numériques, représentent une opportunité pour la Tunisie, qui a toutes les chances de se positionner dans ce créneau à forte valeur ajoutée et qui pourrait absorber un grand nombre de diplômés de supérieur.

Il a également souligné que les industries créatives émergent partout dans le monde et que la révolution numérique constitue une opportunité pour les économies émergentes dans lesquelles la BERD joue un rôle primordial afin d’aider les entreprises à se lancer à l’international.

Dans ce sens, M. Hannigan a fait savoir que les industries créatives ont représenté, en 2013, 3% de l’économie mondiale globale et qu’elles peuvent atteindre 7% dans les prochaines années. C’est un marché global de 2,12 trillions d’euros employant 29,5 millions de personnes dans le monde entier.

Encourageant les entreprises tunisiennes actives dans le domaine des industries créatives à bénéficier du réseau d’expertise et de conseil ainsi que d’assistance financière de la BERD, notre interlocuteur a affirmé que 1400 compagnies sont annuellement sélectionnées par la banque pour bénéficier de ses prestations, et qu’elles peuvent avoir accès à un réseau de plus de 6000 experts à travers le monde. 77% des clients ont pu augmenter leurs chiffres d’affaires de plus de 23% et leur productivité de 8%.

Dans le même sillage, l’expert international n’a pas manqué de mentionner quelques success stories dans ce domaine ayant été accompagnées par la BERD, dont «Razor Communication (Belgrade), Infosot (Albanie); alors que Get Wireless (Tunisie) qui a pu développer avec l’assistance de la Banque sa stratégie d’export et augmenter sa marge nette de plus de 25% et Proxym IT (Tunisie) qui a augmenté son chiffre d’affaires de 67% .

Mécanismes d’appui et de financement aux PME tunisiennes

La BERD fournit une assistance technique aux petites et moyennes entreprises tunisiennes (PME), et ce, dans le cadre du Programme d’appui à la compétitivité des services (PACS) qui s’inscrit dans la politique européenne de voisinage et de partenariat – Coopération financière avec les pays méditerranéens, et plusieurs programmes de formation qu’elle dispense en faveur des consultants, des femmes chefs d’entreprise, des associations professionnelles…

En outre, elle met à la disposition de ces PME des instruments financiers. A cet égard, depuis l’été 2015, la BERD est la seule institution financière internationale présente en Tunisie qui a pu financer en dinar tunisien et a signé, en mai 2016, un protocole d’accord avec le ministère des Finances permettant à la Tunisie de devenir éligible au programme de Financement des PME en monnaie locale. Cet accord permet de favoriser l’accès des PME tunisiennes aux financements de la BERD, qui sont davantage orientés vers les entreprises étrangères implantées en Tunisie.

A noter que les investissements cumulés de la BERD en Tunisie depuis 2012 s’élèvent à près de 350 millions d’euros avec près de 30 projets financés et que près de 350 PME tunisiennes ont bénéficié de son assistance technique.