Nouvelles auditions des victimes des violations des droits de l’Homme

Le Tribunal administratif a débouté le parti constitutionnel libre de son action contre les séances d’audition publique des victimes des droits de l’Homme, dont la diffusion est prévue pour ce soir et la soirée de demain.

Le Tribunal a émis ce verdict au motif que la demande d’arrêt des auditions publiques par le requérant est irrecevable, car ce dernier n’a pas « qualité ni intérêt » pour formuler une telle demande.

L’Instance Vérité et Dignité qui a annoncé la nouvelle est en droit donc d’assurer la diffusion télévisée des séances d’audition des victimes, programmées pour cette fin de semaine en cours, à partir de ce vendredi soir. L’IVD a souligné dans un communiqué publié à l’occasion que les articles 39 et 53 de la loi relative à la justice transitionnelle lui concèdent la latitude exclusive d’organiser les séances d’audition des victimes et des accusés.

Rappelons à cet effet que des séances similaires, ne regroupant toutefois que les victimes, ont déjà eu lieu et ont démarré, on se le rappelle, le 17 et 18 novembre au Club Elyssa à Sidi Bou Saïd. Le choix du lieu de la première audition ( puisque les séances ont été assurées depuis dans le complexe de la prévoyance et de la retraite des avocats ) a une dimension symbolique puisque c’est là que par le passé Leila Ben Ali organisait ses soirées privées.

Ainsi deux séances sont prévues pendant deux soirées à partir d’aujourd’hui. Une troisième sera organisée le 24 mars prochain soit en tout 3 séances. La première sera consacrée aux violations dont les femmes ont fait les frais. La seconde aux exactions relatives à l’internet .La dernière, enfin, aux crimes commis durant la période de l’indépendance.

Il est à souligner que toutes les victimes qui ont témoigné jusque-là ont mis l’accent sur les atrocités des violations, de nature diverse, et toutes sans aucune retenue dans le chapitre de l’horreur. En somme, l’on est convié à assister à un aperçu des violations des droits de l’Homme enregistrées depuis 1955 et jusqu’à 2013.

Les auditions prennent dans ce cadre une forme de restitution de la mémoire collective, occultée jusque-là.