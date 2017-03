UBCI, partenaire officiel de « Jazz à Carthage »

Dans le cadre de sa stratégie de mécénat culturel, l’ UBCI, Groupe BNP Paribas, devient Partenaire Officiel du grand rendez-vous musical « Jazz à Carthage » pour sa 12ème édition.

L’UBCI, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, confirme son statut de mécène engagé en faveur du jazz et sa volonté d’accompagner ce festival international, aujourd’hui ancré dans la scène culturelle tunisienne. Le festival se déroulera du 31 mars au 9 avril 2017 et réunira des musiciens de grand talent, venus d’ici et d’ailleurs, tels que Pink Martini (USA), Hindi Zahra (Maroc), Ben l’Oncle Soul (France), Sabry Mosbah (Tunisie)…

En marge du Festival, UBCI vous invite au vernissage de l’exposition « Jazz Age », réalisée en collaboration avec la Fondation BNP Paribas, qui présente la scène contemporaine du jazz, à travers des photographies prises par Patrick Zachmann, de la prestigieuse Maison Magnum Photos, au cours de plusieurs festivals de jazz à travers le monde. Visible à Paris dans la Maison de la Radio, puis à New York au Lincoln Center, « Jazz Age » poursuit son voyage et fait escale à Tunis, à l’Hôtel Barcelo-Gammarth.

La Fondation BNP Paribas accompagne depuis plus de 20 ans le parcours de musiciens de jazz et les aide à développer leurs projets par un soutien à l’enregistrement, à la promotion et à la diffusion de leurs concerts. Au-delà de cet appui, la Fondation s’attache à les faire connaître et à élargir leur audience, en développant des échanges avec les réseaux de la Banque en France et à l’étranger. La Fondation BNP Paribas est aussi engagée auprès d’autres festivals en Afrique aux côtés de ses filiales, comme par exemple « Saint-Louis Jazz » au Sénégal, « TanJazz » et « Jazzablanca » au Maroc et « Jazz à Ouaga » au Burkina-Faso.