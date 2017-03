Tunisair : une enquête est ouverte

Une suspension temporaire des vols de Tunisair a été décrétée en cette demi journée. Du jamais vu, tant il y a des perturbations. Cela dit, la grande question reste celle des décisions à prendre dans un tel cas de figure et des sanctions à infliger aux premiers coupables de la situation actuelle.

C’est dans le cadre d’un point de presse que le PDG de Tunisair, Elyes Mnakbi, a indiqué : « Ce qui s’est passé aujourd’hui, à savoir un accrochage entre un technicien et un pilote, sur une affaire de tenue est de notre responsabilité que nous endossons tous, car il y a des chartes internationales à respecter concernant les tenues des techniciens et des pilotes », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : « Nous avons en tout plus de cinq corps professionnels représentés par des syndicats. Tout le monde sait qu’il y a une minorité de personnes qui sème le désordre. Ces personnes seront poursuivies judiciairement. Par ailleurs, des décisions administratives seront prises. A partir d’aujourd’hui, des décisions techniques seront annoncées, et notamment concernant les techniciens qui ne devront plus monter à bord des avions pendant le vol. » Et d’ajouter qu’une cellule de crise a été créée.

Notons les vols de Tunisair ont partiellement repris.